塌樹殺人｜承辦商收$2400萬負責地政五區　東方綠化﹕現不宜回應

大埔林錦公路梧桐寨發生塌樹殺人案，村長丘玉生處理一棵枯樹時慘被擊斃。該棵殺人枯樹由地政總署承辦商處理，承辦商早於8月29日派員視察後，認為有高風險，但遲遲未交報告。署方指曾兩度追報告，村長亦再兩度透過1823求助，最終丘玉生等無可等，自行清樹，詎料引發不幸事故死亡，而承辦商竟在意外後當天提交報告。

《香港01》翻查地政總署工程合約的公開資料可見，東方綠化有限公司承包地政總署於兩個涉及樹木的合約，其中一個為西貢及大埔區，即包括事發的地區。記者就事件追問東方綠化及兩名董事，該公司及董事李德剛以電郵回覆稱﹕「不適宜向貴司作出任何回應」。李德剛身份顯赫，既是多間公司董事，亦曾獲頒授榮譽勳章，更曾與時任遼寧省委書記李克強一同出席活動。



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地政總署署長黎志華今早（31日）在港台節目《千禧年代》指出，村長兩個多月前經政府一線通1823熱線投訴，相關部門已在8月22日通知承辦商處理。其後，承辦商在8月29日派員到場視察，判斷枯樹屬高風險，更延至上周五（28日）事故發生後才遞交報告。根據樹土風險管理制度，該枯樹屬於第二類，即具有潛在風險需要移除，而樹木辦的指引，承辦商應在一個月內移除，惟相關部門曾在9月及10月兩度催促遞交報告，他表示正常情況下，承辦商應在視察後3日遞交報告，強調對延誤不能接受。

根據地政總署工程合約的資料顯示，東方綠化有限公司承包地政總署兩個工程合約，合約內容同為理剪草／與樹木相關的投訴／轉介個案，進行實地視察、樹木風險評估和護養植物的定期合約（2022至2023 年度），而合約地區為荃灣、葵青及離島區，以及西貢及大埔區。項目金額分別是近1,400萬元及約1,030萬元。

《香港01》記者先後致電及發電郵予東方綠化有限公司，同時亦向公司兩名董事黎永宙、李德剛發電郵，就其公司是否負責涉事樹木的承辦商、何以未有按機制要求的3日內提交調查報告、為何部門兩度催交報告亦沒有提交等問題作出查詢。東方綠化及李德剛先後回覆指﹕「感謝 貴司的查詢，由於警方已接手調查是次意外，故本公司現時未能及不適宜向 貴司作出任何回應，望見諒」。

▼東方綠化承包地政總署兩個工程合約▼



董事李德剛涉足政商界

東方綠化有限公司原為太古地產（1972）旗下公司，2019年與香港一間從事園藝業務的公司達成協議，出售旗下全資附屬公司東方綠化所有權益。根據資料所示，目前該公司的董事為黎永宙、李德剛。

翻查資料，董事李德剛為社會知名人士，涉足政商界。他分別為東方綠化有限公司 、綠色環保建設有限公司兩間公司董事，亦是河北省第十一屆政協常委。他2010年起獲特區政府委任為浸大的校董會成員，先後擔任多個與財務相關的委員會成員、校園拓展及設施管理委員會副主席，以及現任理學院顧問委員會主席。2011年亦獲時任特首曾蔭權頒授榮譽勳章，又曾與時任遼寧省委書記李克強一同出席活動。

至於另一名董事黎永宙，有同名同姓者為園境美化工程行業委員會主席、香港園境承造商協會書記。

而該公司網頁介紹，東方綠化紮根香港數十年，早期已獲得香港發展局納入一般綠化工程第I級第II組以及草坪管理第II級第II組的公共工程專門承造名冊，隨後也獲香港房屋委員會列入綠化工程的專門承造商名冊 - 花卉樹木種植工程承建商。目前客戶包括多間大型企業、多個政府部門如房屋署、建築署、康樂及文化事務署，以及以及各主要教育機構。公司聘有國際樹木學會認證的樹藝師，並持有樹木風險評估專業資格，負責監督樹藝工程及執行樹木資詢工作。服務包括樹木評估、保護、移植、修剪、移除等。