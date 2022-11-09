元朗14歲童捱車撞　盆骨碎裂、腦插管引流　父母泣訴：成個人散咗

元朗前日（7日）一名14歲姓彭男童晚飯後出外，沿青山公路灰沙圍散步，豈料突遭一輛私家車撞飛十數米。男童（濰仔）重創昏迷送院搶救，至今情況危殆，肇事司機仍然在逃。濰仔的父母今（9日）午向《香港01》透露，兒子傷勢嚴重，腦部需插管引流，全身多處骨折，盆骨碎裂需要安裝支架，腹部亦有內出血。彭父坦言：「成個人散咗好多。」

濰仔父母形容兒子成績優異，為人上進，卻無辜被撞至重傷，痛斥肇事司機「唔啱」，直指「正常點會撞到咁？」訪問期間，彭母憶起與兒子的生活點滴，不禁流淚：「可能我以後唔一定再聽到佢搞爛Gag，唔一定再聽到佢講媽咪我愛你啦。」



彭母談到兒子的病情時，一度哽咽。

今日（9日）下午，受傷男童濰仔的父母接受《香港01》訪問時指，兒子已昏迷近兩天，早前已接受緊急手術，但情況仍然危殆。彭母談到兒子的病情時，一度哽咽：「見到呀仔個頭腫晒，我好心痛。」她引述醫生指，濰仔腦部創傷最為嚴重，現時需插管引流，若顱內壓未能減退，可能需要切除部份腦組織，否則將會有生命危險，未來一星期最為關鍵。

此外，濰仔身上亦有多處受傷，腹部有內出血，胸及盆骨多處骨折，當中盆骨傷勢尤其嚴重，需安裝支架固定。「本身我哋（一般人的盆骨）應該係直，但佢（濰仔）依家係成個折曲。」彭父續以「碎哂」、「散哂」形容兒子骨折的狀況。

現階段彭母只求醫生盡力搶救，又希望愛兒能以意志打勝仗，彭母雙手合十說道：「希望平安、大步擸過、吉人天相，呀仔，加油！」

彭母雙手合十說道：「希望平安、大步擸過、吉人天相，呀仔，加油！」

彭母隨後憶述事發當日的情況，她指疫情肆虐以來，遊樂場所經常關閉，她與兒子漸漸養成飯後散步的習慣。上年濰仔升讀中三，便喜歡獨自散步，同時會順便幫忙扔垃圾。彭母指，濰仔通常散步半小時便回家，惟事發當日（7日）濰仔約9時出門，但10時許仍未歸家。她當時已發多個訊息給他，又以語音短訊表示，「呀仔，你行到邊度啊？唔係話行吓咋咩？點解10點半都未返嚟㗎？」，惟濰仔一直未有回覆。

彭母擔心兒子安全，遂外出找尋。當她步至灰沙圍時，發現多輛警車停泊，惟當時不以為意，原來警方正調查濰仔被撞的案件。警員在濰仔銀包發現學生證，於是聯絡學校，再由校方通知家長，彭母才驚覺愛兒出事。

彭母續指，濰仔成績優異，為人上進，對中國歷史尤感興趣，在校內中史科更考獲全級第一名，並完成由嶺南大學所舉辦的校外進階課程「少年史學家計劃」，課餘亦會與父親討論歷代皇帝趣事。

彭母表示，濰仔平時喜歡看bilibili，亦愛「搞爛Gag」，近期正追看劇集「溏心風暴」，所以間中會用劇中對白來「搞Gag」，惹得她開懷大笑。彭母又指，濰仔經常都會說：「媽咪，我愛你。我第日唔係用水嚟養你，我會養返你架。」令她相當感恩。

母子二人關係良好，不時會出外吃小食、麥當勞及拉麵，她坦言家境普通，故常跟濰仔說：「（拉麵）唔可以食太貴，太貴媽咪俾唔起。」濰仔亦相當生性，不會有太多要求。彭母憶起與兒子的生活點滴，又再情緒激動，泣訴：「可能我以後唔一定再聽到佢搞爛Gag，唔一定再聽到佢講媽咪我愛你啦。」

彭父對於意外非常氣憤，批評肇事駕駛者「唔啱」，認為他的車速過快，導致濰仔被撞至重傷，直指「正常點會撞到咁？」他推測後肇事車輛要不是「賊車」、要不司機「飲醉酒」或是「飛車」。他指濰仔向來會先視察情況再過馬路，若非車速過快不會被撞到。

濰父直斥肇事駕駛者「唔啱」，認為他的車速過快，導致濰仔被撞到重傷，直指「正常點會撞到咁」。（香港01記者攝）

車禍後肇事車輛事不顧而去，至凌晨約3時26分，屯門福亨村對開有一宗汽車縱火案，一輛黑色奧迪（Audi）私家車被燒毀，不過車頭冚等位置有損毀及凹陷痕跡，撞車現場遺留的碎片與車輛吻合，懷疑為同一輛車。

起火私家車燒成廢鐵。（陳永武攝）

消息指，警方調查後在昨日（8日）於跑馬地區拘捕一名43歲姓馮男子，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及縱火，現正被扣留調查。警方相信他是私家車車主，屬佐敦黑幫和勝和成員，而涉事司機則另有其人，警方仍在追緝在逃司機下落。

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警方表示，案件現列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」及「縱火」處理，現交由屯門警區重案組第一隊跟進；任何人士如目擊案發經過或有任何資料提供，請致電5467 7985與調查人員聯絡。