東區兩老婦遇「假兒子」電騙失$4.3萬　16歲輟學青年涉收騙款被捕

針對長者的「猜猜我是誰」騙案頻繁發生，不少長者因大意一時被騙。警方本周一（7日）再接獲兩宗電騙案，兩名八旬婆婆報案，她們早前分別接獲騙徒來電，假冒為其兒子以不同借口，訛稱入院或涉及刑事案件被捕，急需現金周轉。兩名婆婆信以為真，痛失4.3萬元。

警方調查後，昨日（11日）於沙田區拘捕一名有販毒背景，年僅16歲的中三輟學青年，他涉嫌收取數千元報酬，再接指示向兩名受害人收取騙款。



警方檢獲疑犯犯案時身穿衣物。而被捕青年中三輟學，沒有黑社會背景，但曾涉及販毒案。（陳浩然攝）

東區警區總督察（刑事）張恒暉指，本周一（7日）下午，一名居住在柴灣富欣花園的84歲婆婆接獲騙徒電話，指其兒子涉及刑事案件被捕，急需3萬元保釋金，受害心信以為真，因救子心切而按騙徒指示，帶同現金到住宅附近一個公園交予騙徒，其後與家人聯絡後方知被騙，於是報警求助。

同日中午時段，另一名居住在西灣河逸濤灣的88歲婆婆亦接獲騙徒來電，指其兒子因發生意外入院，急需1.3萬元醫藥費。受害人不虞有詐答允付錢，騙徒遂上門收取款項，其後老婦聯絡上家人知被騙而報警。

警方翻看大量閉路電視片段，終鎖定一名16歲青年，他涉嫌為兩宗騙案收取騙款，警員昨日 （11日） 在沙田美田邨埋伏，見到目標青年現身，即以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪將他拘捕。行動中，警方搜出一部手提電話以及檢獲犯案時身穿的衣物。據悉，被捕青年中三輟學，沒有黑社會背景，但14歲時曾牽涉一宗販毒案件，現報稱無業，正被扣留調查。消息指，被捕青年每次收取騙款後可獲數千元報酬。

張恒暉提醒市民，一旦收到不明來電報稱親友涉及刑事案件需要保釋金，切記與家人商量。如有懷疑，應立即致電警方防騙熱線18222。市民亦應多關心和多聯絡長者，以防他們受騙。警方又呼籲年輕人切勿抱「搵快錢」心態，以免被黑社會及犯罪集團招攬，墮入法網。