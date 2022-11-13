油麻地站列車甩門　港鐵致歉證列車出軌：首卡轉向架偏離路軌

港鐵又發生嚴重事故，繼去年年底有列車車門於銅鑼灣站鬆脫，今早（13日）荃灣線油麻地站往中環方向亦有列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫。消防、警方、救護聯同港鐵代表交代事件，其間港鐵證實列車出軌。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響乘客致歉，經初步調查，指今（13日）早約9時30分，港鐵車長在旺角站往油麻地行駛時有聽到聲響、至進入油麻地站月台位置時，前2卡車廂停低，檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現已進行搶修及初步調查，現階段調查工作正進行中，涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作。



港鐵公司車務營運及本地鐵路總管黃琨暐交代事故，指今早約9時30分，一架荃灣綫往中環方向的列車，進入油麻地站時，車長聽到聲響，首2卡車廂進入月台後停低，車務控制中心收到信息後，啟動處理程序疏導乘客。

經初步調查，發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀，共有2道車門移位。港鐵現已進行搶修及初步調查，現階段調查工作正進行中，包括了解入站時停頓原因，並會向車長索取更多資訊，以了解月台及路軌旁有什麼設備要進行修復。涉事列車需回車廠檢驗，相信需要較長時間的修理工作，有進一步調查結果會作通知。

黃琨暐向受影響乘客及傷者致歉並表示慰問，他指荃灣綫服務仍然受阻，來往荔景至佐敦站暫停服務，來往荔景至荃灣站維持8分鐘一班車，來往佐敦至中環站則維持6分鐘一班車，港鐵在太子站，佐敦站，荔景站提供免費接駁巴士。

黃琨暐向受影響乘客及傷者致歉並表示慰問。（鄭嘉惠攝）

消防處助理消防區長梁錦華指，消防處於今早近9時34分接報油麻地站有一宗列車事故，消防人員於接報4分鐘後到達，發現油麻地站往中環方向的2號月台，一輛8卡列車發生事故，導致車門移位。消防員疏散約750名乘客，其中 600人經油麻地站疏散到安全位置，另外150人經車尾的緊急出口斜道離開車廂，前往旺角疏散。

消防員疏導乘客後進行檢查，確保列車鞏固，再無翻則危機。之後進行全面搜索，包括搜索車身內部、車底、以及油麻地站至旺角站的路軌一段，確保無火警跡象及其他乘客。事件中一共動用10輛消防車、8輛救護車、65名消防及救護人員。出動一條喉及一隊煙霧隊在現場進行戒備。

消防處助理消防區長梁錦華。（鄭嘉惠攝）

消防處見習救護主任戴偉強指事件中有2名傷者，其中一名女子身體不適，經治理後自行離開，不需送院。另一外女子手腳輕微擦傷，被送往廣華醫院治理。

警方鐵路警區總督察（行動）段雅倫指，警方與港鐵及消防處進行評估及調查後，現階段並無發現事件有可疑，會全力在各站協助疏導人流及協調路面交通情況。

曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇於現場視察，綜合現場環境，初步認為意外成因源於列車出軌，現場亦可見職員使用處理出軌的工具，有網上流傳的圖片可見，涉事列車車頭損毀。他又估計，需要數以小時計才能恢復車務。