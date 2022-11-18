海關破私煙集團連搗新界4倉庫　檢5,400萬元私煙拘兩男

海關昨日（17日）先後於屯門、元朗、錦田及坪輋，連搗4個屬同一私煙集團的儲存倉庫，檢獲約2,000萬支懷疑私煙，估計市值約5,400萬元，應課稅值約3,800萬元。行動中，人員拘捕兩名男子，並揭發不法分子將私煙藏於鐵罐、音箱、書本或變壓箱內，圖漁目混珠分銷至外地。



海關表示，早前經深入調查後，鎖定一個活躍於新界西及北區的私煙集團。昨午約2時，先於屯門天后路一工廈，發現兩名男子將懷疑載着私煙的紙箱，由一輛貨車車尾搬落車。人員立即採取行動，上前截查，即場檢獲約200萬支懷疑私煙，並將兩人拘捕。被捕男子分別20歲及29歲，報稱任職倉務員及貨車司機。

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人員順藤摸瓜調查，再於元朗唐人新村，錦田大江埔、以及坪輋附近一鐵皮屋，再檢獲約1,800萬支懷疑私煙。海關相信4個懷疑私煙儲存倉庫，均屬於同一私煙集團，有人為分散風險及減低損失，租用偏僻的鄉郊鐵皮屋作為倉庫，藉此增加人員的調查難度。

此外，人員相信部份私煙準備分銷至外地，故倉庫內有大量包裝物料，部份私煙更藏於鐵罐、音箱、書本或變壓箱內作為掩飾。海關相信是次行動，已成功堵截提供北區及元朗一帶的私煙供應。

不法分子將私煙藏於鐵罐、音箱、書本或變壓箱內，圖漁目混珠分銷至外地。（黃江奇攝）