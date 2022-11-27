馬草壟至少20個金塔遭破壞　後人批評歹徒「打劫陰司路」

繼警方早前指出全港有160個金塔遭到蓄意破壞後，「破壞王」未有收手迹象。下午1時許，53歲姓林村民和家人發現其父母被安葬於上水古洞馬草壟信義新村的墳墓和金塔被破壞，於是報警，警員接報到場，經點算後有8個祖墳合共至少20個金塔損毀，將案件列作「刑事毀壞」處理，交由邊界警區刑事調查隊第2隊跟進，正追緝歹徒下落。



林太和丈夫事後焚香，希望先人安息。（黃學潤攝）

報案人妻子林太表示，丈夫胞姐過去3年因疫情沒有返港，最近返港打算拜祭父母，因而揭發案件，由於過去兩日都下大雨，但目前先人骸骨仍然安在，沒有被雨水沖走。他們知道本港一直有破壞金塔事件，但沒有預計過村內都會發生，估計歹徒不久前犯案，批評歹徒行為等同「打劫陰司路」，其他受害村民已經獲悉事件，紛紛前來了解。

林太和丈夫事後焚香，希望先人安息，並為祖墳舖上帆布，防止再下大雨期間先人骸骨會被雨水沖走。

馬草壟信義新村一名姓林理事獲通知後前來了解，並表示現場安葬的先人大部分都是姓林，村民一向隨和，過往沒有發生過類似事件，形容對事件「深表痛心」，全村「遭受浩劫」，聽聞村民昨日見到可疑人走近墳頭，未知是否和案件有關，希望警方早日將歹徒繩之於法。