世界盃｜貝依霖涉IG推廣非法賭博網　昨寓所被捕正保釋候查

近日被富貴KOL「Sean Lam」直指「被包養」的貝依霖（Chantale）澄清傳言後，笑稱：「（被包）都係一種本事」。不過一波未平，一波又起，貝依霖涉嫌推廣非法賭博網被捕。警方日前（21至27日）在全港多區拘捕7名KOL，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，據了解，貝依霖（Chantale）是7名被捕KOL其中一人。



警方今（28日）指，有不法份子利用網絡紅人（KOL）的號召力，金錢利誘他們在instagram等社交媒體宣傳非法賭博網。警方日前透過情報分析及深入調查鎖定7名KOL身份，並在本月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。

據了解，最近捲入「包養風波」的貝依霖（Chantale）是7名被捕KOL其中一人，她昨日（27日）在八鄉寓所被拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

警方指KOL被不法份子利用其號召力，用金錢利誘在公開的社交媒體帳戶推廣非法賭博網站，吸引他人投注。一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬元及監禁7年。

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警員在其中一名被捕女子的住所檢獲76枝含尼古丁成分的電子煙，該名21歲姓陳女子亦涉嫌「管有第一部毒藥」。（蔡正邦攝）

貝依霖從2018年加入杜汶澤開設的網上頻道「杜汶澤喱騷」，之後被封為性感女神，她亦從不吝惜經常大曬迷人身材，今年更曾真空上陣推出限量NFT寫真。

她近日被捲入「包養」風波，在Instagram寫道：「之前一直冇回應，因為我覺得好悶冇新意應該冇人信。其實都傳咗咁多年，包我嘅人你喺邊度啊？hello 出嚟打個招呼好嗎我搵你搵得好辛苦。唔好攞我喺節目講嘅topic出嚟作故仔na（啦），其實好多人都話識我㗎，嗰啲朋友嘅朋友，我連電話號碼都冇 ，又無單獨食過飯，可能唯一見過都係一大班人，唔知點解突然就好似同我好熟，講我好多嘢似層層咁。」

她更強調：「如果真係有嘅話我真係唔介意俾人講，因為俾人包同埋包小鮮肉都係一種本事，你哋都唔知我渴望咗幾多年，辛苦命要靠自己，好可惜不得不承認我暫時未有呢個本事。」