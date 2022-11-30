大角咀謀殺案｜被質疑與疑兇女友有染　六旬漢遭淋通渠水亂刀斬死

大角咀海富苑昨傍晚（29日）發生「謀殺」及「企圖自殺」案，警方今日（30日）凌晨向傳媒交代案情。據了解，64歲死者與51歲疑兇為朋友關係，死者暫住疑兇家中，卻捲入「三角戀」桃色糾紛，惹來殺機。疑兇懷疑死者與其女朋友有染，怒極向對方狂淋懷疑通渠水，繼而亂斬10多刀將對方劈死。案發後，疑兇同樣全身灼傷，一度畏罪企跳尋死，獲救送院後，情況危殆。旺角警區重案組已接手跟進案件。



今日凌晨2時許 ，警方於案發海富苑F座海欣閣對開交代案情。旺角警區助理指揮官（刑事）程知仁警司表示，兩名涉案男子均為中國籍，死者64歲、疑兇51歲，均無業。

昨傍晚約6時22分，警方先接獲上址一名女住客報案，指其單位外有人大叫救命。5分鐘後，警員趕抵現場，發現案中死者倒臥走廊，身上有多處刀傷及懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，立即將他送往廣華醫院，惜搶救至晚上7時10分，證實不治。

調查期間，警方再接獲疑兇報案，他聲稱較早前殺害了案中死者。人員於是前往其單位，並破門入屋，發現他危坐窗邊企圖跳樓，並手持一樽腐蝕性液體。消防及警方談判專家到場勸說，疑兇其後由消防員救回單位內，惟他當時情緒激動，且同樣有懷疑由腐蝕性液體造成的燒傷，遂將其送送往伊利沙伯醫院，經搶救後，情況危殆。

▼疑兇危坐窗外驚險情況連環圖▼



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警方經初步調查後，相信死者與疑兇為朋友關係，死者暫住疑兇家中。事發時，疑兇懷疑死者與其女朋友有曖昧關係，兩人發生激烈爭執，當時單位內只有他們二人，疑兇先淋潑腐蝕性液體施襲，死者逃出單位，惟跑至走廊時，復遭疑兇從後用刀襲擊，最終身亡。

警方在死者倒臥位置附近，發現一把長約30厘米的生果刀，亦檢獲5個已用過的通渠水樽，每個800毫升。經法醫初步檢驗，死者身上有10多處刀傷，包括兩邊頸、兩肩膊、兩前臂，其中頸傷每邊約5至6厘米；死者身上亦有大範圍燒傷痕跡，相信由腐蝕性液體造成，惟詳細死因仍有待解剖確定。至於疑兇身上亦有懷疑被通渠水造成的燒傷痕跡，警方正調查他是否曾經飲用。

遇襲男子全身浴血，有灼傷痕跡，送院後證實不治。（林振華攝）

警方表示，被捕男子姓鄧（51歲），他已涉嫌「謀殺」被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排為姓李（64歲）死者進行驗屍，以確定其死因。旺角警區重案組第二隊已接手跟進。