上水斬人｜勝和男「鼻屎康」被斬　警Hit-Team拔搶擒新義安6黑漢

上水周二（6日）發生斬人血案，43歲綽號「鼻屎康」、有黑幫勝和背景姚姓男子於新豐路街頭捱斬，負傷逃進士多求救。事發後屯門小欖村一輛私家車焚毀，疑有人毀滅證據。

消息指，警方連日翻查閉路電視，鎖定斬人燒車疑人身份，由昨日（7日）至今日一連兩天採取行動，共拘捕6名新義安黑幫男子（年齡由24至39歲），當中包括一名主腦。其中昨日警方於屯門友愛邨對出調查期間，目標車輛的司機企圖駕車逃走，沿途撞到至少3輛車，更意圖駕車撞向警員，最終警員拔槍警告並將疑人拖出車外制服。據了解，6名被捕男子涉嫌與「鼻屎康」被斬案有關。



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斬人血案發生在周二（6日）傍晚6時許，當時綽號「鼻屎康」的姚男於新豐路取車，其間一輛私家車駛前，車上跳出3名持牛肉刀男子向他施襲，揮刀將姚男斬傷後。3名兇徒即登上接應車輛逃去。姚男身體多處受傷，負傷逃進一間士多求助，由店內顧客代為報警。

案發後約一小時，即當日晚上7時許，屯門小欖村一條小徑發生縱火燒車案，遭焚毀的私家車懷疑是接應刀手的車輛。涉事車輛嚴重焚毀，但附近有一個完整車牌。

消息指，警方連日翻查閉路電視，派出「狗仔隊」鎖定斬人燒車疑人身份，更派出警隊王牌部門刑事情報科（CIB）中、綽號「攻擊隊」的Hit Team追蹤目標人物。昨日下午（7日）採取行動在屯門截查一車時，司機竟駕車逃走，沿途撞到至少3輛車，包括巴士。據了解，疑犯企圖駕車撞向警員，一名警員曾拔槍戒備，其後警員將疑人拖出車外制服，以黑布蒙頭帶走。據了解至少6名新義安黑幫男子，涉嫌與「鼻屎康」被斬案有關被捕。

涉及撞車的拘捕行動發生於昨日傍晚6時許，60X路線巴士在安定站對開慢線停落客，私家車及客貨車從友愛路左轉入鄉事會路。私家車撞向巴士，輕貨再收掣不及撞向私家車。大批市民目擊拘捕過程，有市民當時在輕鐵站聽到撞車「砰砰聲」，看見私家車撞巴士尾，後方有一架相信是屬警方車輛的客貨車。私家車夾於巴士和客貨車之間，其間司機仍企圖踩油扭軑離開，大批警員衝上前。私家車司機舉手慢慢落車，繼而企圖拔足離開之際被制服。過程中有市民大叫：「哎呀！抆槍呀！」

警方表示，經深入調查後，在12月7至8日在屯門區展開連串拘捕行動，總共拘捕6名男子，年齡介乎24歲至39歲，涉嫌「傷人」、「行使虛假文書」及「縱火」、「危險駕駛」、「藏毒」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛未具有效第三者意外保險之汽車」，所有被捕人現正被扣留調查。

消息稱，「鼻屎康」捱斬的原因，懷疑涉及新義安尖沙咀派系要員「波波承」近月多宗斬人案件。「鼻屎康」屬黑幫和勝和骨幹成員，主要活躍在上水區。他今年10月涉嫌與八鄉一宗斬人案有關而被捕，該案中兩名原本跟隨鼻屎康的黑幫男，因「過底」尖沙咀新義安要員「波波承」而被「家法處置」，遭6南亞漢用刀斬傷。

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傷者送院治理。（讀者提供）

翻查資料，波波承人馬與上水和勝和近月屢爆衝突。早於8月22日，上水勝和一名男子「過底」波波承，疑觸怒和勝和成員，招來血光之災，在上水新康街被四名黑衣刀手拖出車斬傷。血案數小時後，上水便有酒吧及食肆被人用車撞閘，相信是傷人案的報復行動。

至10月21日，上水黑幫「家法」血案升級，兩名原本跟隨鼻屎康的黑幫男，早前拜入波波承門下，掉轉槍頭爭奪區內利益，最終在八鄉遭6名南亞裔刀手狂斬受傷。警方經調查後，合共拘捕8名男子，分別涉嫌「行駛虛假文件」、「傷人」、「刑事毀壞」、「無牌駕駛」及「管有危險藥物」罪。被捕人士中包括姓姚（43歲）男子，據悉他是今日在新運路被斬傷的「鼻屎康」，當時獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

▼8月22日上水斬人案▼



▼10月21日八鄉斬人案▼



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