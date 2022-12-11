慈樂邨倫常案｜死者行動不便需父母照顧　右額頭及頸受硬物襲擊

慈雲山慈樂邨倫常兇殺案，樂信樓一對七旬夫婦疑不堪照顧壓力，用鐵錘扑斃47歲姓余女兒。警方交代案情指單位多處留有血漬，死者生前患有5年以上長期疾病，行動不便需父母照顧，照顧者壓力是調查方向之一。死者右額頭及頸部位置有明顯傷痕，相信由硬物襲擊所造成，警方以涉嫌謀殺拘捕事發時在單位內的死者父母。據了解，死者患有腸胃相關疾病。



黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司劉嘉豪講述案情，指12月11號凌晨大約1點半左右，警方接獲報案， 指慈樂邨樂信樓一個單位內有人受傷昏迷。警方及救護員接報到場，發現單位內有一名女士倒臥於客廳地下，救護員立即向事主進行急救，並隨即由救護車送往廣華醫院，可惜事主於2點32分證實死亡。

警員在單位調查， 發現一個相信屬於47歲死者的房間、房間旁的洗手間，以及客廳地下都留有血漬。初步檢驗死者傷勢發現，死者右額頭及頸部位置有明顯傷痕，初步相信由硬物襲擊所造成。現場並無發現明顯打鬥痕跡。

劉指死者生前患有5年以上長期疾病，行動不便需父母照顧，與同住的74歲母親和78歲父親均無精神病紀錄。單位有其他住戶，但事發時僅死者及其父母在內。警方已將當時一同身處屋內死者父母拘捕，初步相信他們與案有關，同時在屋內檢取了一個錘和一些衣物。

據了解，死者患有腸胃相關疾病。她有一兄一姊，兄長已遷出；姊姊則同住，但案發時不在場。死者家人並無向社署或親友求助。警方將案件列為謀殺，由黃大仙警區重案組第一隊接手跟進。 被捕人現正扣留於黃大仙警署，以作進一步調查。

被問到行兇動機，劉嘉豪表示照顧壓力是調查方向之一，但真正動機未明。涉事單位此前並無糾紛等其他案件紀錄。

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事發於凌晨約1時30分，警方接報指樂信樓1單位發生命案，到場後發現1名47歲姓余女子疑被鐵錘仔扑頭及身體多處受傷，女子被送往廣華醫院後證實死亡。警員即時拘捕屋內一對年老夫婦，懷疑兩人殺害女兒，案件已交由重案組跟進，兩名長者其後以黑布蒙頭帶署。其中女疑犯身穿睡衣、手拄拐杖。

現場消息稱，案發單位住有一對七旬老夫婦，兩人要照顧長期病患女兒，疑因年邁體弱擔心難以繼續照顧，有人疑趁女兒熟睡後用鐵錘施襲。女疑犯報案，大批警員掩至單位將涉案兩老戴上頭套，再押返警署作進一步調查。二人均沒有鎖上手銬，其中男疑犯（78歲）能自行步上警車，女疑犯（74歲）則要持拐杖輔助步行，登上警車時動作緩慢及要人攙扶。

今早（11日）警方將染血衣物、床舖、膠椅等證物帶走。