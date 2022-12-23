致命工業意外今年26宗　工權會籲以Mirror演唱會處理方式跟進個案

今年嚴重工業意外頻仍，Mirror演唱會墮屏、母嬰院冧電閘、安達臣達冧天秤等尤為矚目，而近月致命工業意外接二連三，亦令大眾關注職業安全事宜。工業傷亡權益會今（23日）早舉行記者會，回顧2022年的工傷及職安大事，截至12月20日，勞工處共錄得26宗致命工業意外，當中最多為建造業有17宗。工權會指，致命工業意外的數字每年相若，今年死亡數字沒有顯著上升，也沒顯著下降，亦反映情況未有改善。

工權會建議政府以處理Mirror演唱會的方式處理其它工業意外，包括成立專責工作小組調查、公開調查報告、定期向公眾交代調查進度，以及重案組介入等。



工權會蕭倩文（左）及余嘉浩（右）今日回顧2022年的工傷及職安大事。（鄧栢良攝）

根據勞工處數字，2022年上半年共有123宗職業死亡意外（即工作期間死亡），截止12月20日，勞工處共錄得26宗致命工業意外（受《工廠及工業經營條例》規管的工業行動），當中最多為建造業有17宗，而去年全年的致命工業意外有25宗。工權會總幹事蕭倩文表示，整體而言致命工業意外的數字每年起伏相若，今年死亡數字沒有顯著上升，但亦反映職業死亡事故一如以往頻繁，沒有下降趨勢，情況仍然令人憂心。

工權會今年共跟進了67宗職業死亡個案， 21人為猝死，主要為中暑、過勞或自身疾病等，14人從高處墮下或離地意外，9人遭倒塌或墮下物壓斃，23人為其他意外。蕭倩文形容，「高處墮下」依然是每年的死亡事故重災區，今年跟進的14宗高處墮下或離地意外中，建造業便佔了10宗，佔較多的是從層孔洞墮下、搭棚架時墮下等。另外，今年工人遭倒塌物壓斃的意外亦較多，包括天秤、閘門及鋼筋籠等。

工權會幹事余嘉浩指，本年已發生4宗懷疑中暑致死的個案。（鄧栢良攝）

此外，隨著氣候轉變，本港天氣愈來愈熱，工權會幹事余嘉浩指，本年已發生4宗懷疑中暑致死的個案，均為在高溫或酷熱天氣下工作的工人。余嘉浩續指，雖然中暑屬工傷，但僱主及僱員均沒有相關的認知，導致呈報個案非常少。其實工作期間因中暑致死是可以獲得職業死亡補償的，惟要獲得醫學證明是極度困難。余解釋，因死亡證上通常不會註明是中暑致死的，而死者家屬或需另聘醫學專家做醫療報告，再與僱主進行訴訟。

工權會處理過的極少數在死亡證上列明是中暑相關的個案，也因保險公司的反對而令案件陷入膠著。工權會促請勞工處應盲中暑致死的議題研究，並與醫學界合作及制定合適政策，協助死者家屬面對司法訴訟等難關，以及明確向公眾宣傳「中暑是工傷」的訊息。

此外，工權會在記者會中表示，政府在跟進Mirror演唱會墮屏事件的各種措施，多年來實屬罕見，該會呼籲政府以同樣方式處理其它類型的職業意外，包括成立專責工作小組調查、公開調查報告、定期向公眾交代調查進度、高調介定僱傭關係，以及由警方重案組介入調查等。

至於工業意外頻仍，蕭倩文認為與安全教育及意識不足有關，當工作程序中所有人的安全意識不足，每個環境中有人做不好，可能就會有意外，危及他人。工權會正積極推廣安全教育，包括以話劇形式到學校宣傳。