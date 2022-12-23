工傷遺屬聯署籲加快職安健修例：懲罰不痛不癢，悲劇只會不斷重演

工權會今日（23日）在職安大事回顧的記者會中表示，現時違反職安條例的罰則異常落後，造成工人死亡的個案往往只是罰款幾萬元了事。以2012年擎天半島意外為例，23歲搭棚工麥勝球飛墮60樓身亡，其僱主最終只被罰款3萬元。工權會指，提高職業安全及職業健康罰則才能反映罪行的嚴重性及增加阻嚇力，近年終於見到增加罰則的曙光，因政府擬將最高罰款提高至1000萬港元。近期致命工傷頻仍，工權會認為當局有必要盡快通過相關程序。



一群職業意外受難者的遺屬及家人亦聯署，亦呼籲政府加快修例步伐，聯署信中提到「看到肇事者無法受制裁，對我們而言是更多一重的傷害」，並指「懲罰不痛不癢，悲劇只會不斷重演」。其中擎天半島意外中23歲搭棚工麥勝球的兄長撰寫公開信，指「最高罰則」可起到震攝作用，希望往後不用再看到類似的工傷新聞，「就是對我們這些沒了至親最大的幫助了。」



工權會指，提高職業安全及職業健康罰則才能反映罪行的嚴重性及增加阻嚇力。（鄧栢良攝）

麥勝球的兄長公開信全文：



死者麥勝球的哥哥接受傳媒訪問時表示對法庭向棚公司老闆判處3萬元罰款憤憤不平，更一度欲向櫃員機提款掟向其僱主律師洩憤。(傳真社影片截圖)

十年

十年生死兩茫茫，兄弟陰陽兩永隔。

人生有幾多個十年？一句深入香港人心的一句話，套用在我這個沒了弟弟的兄長身上，是什麼滋味？

滿地的碎肉、發紫的嘴唇、逃逸的僱主、漫長的追索，勞工處的傲慢，做署長罰勞工、庭上的「牛奶妹」、裁判處的限制⋯⋯ (事項太多，不能盡錄)

十年來，每一項無不引起切膚之痛，錐心之恨。

但最可恨的是，每當從新聞得知，又是同類意外，又是再把漸漸結疤傷口弄破，又是再罰幾萬，又是在傷口上灑鹽！

這個無限循環，不只是在我身上，而是其他類似的死者家屬身上，永不停止。

是什麼引起這個無限循環？

原來那條條例最高只是罰50萬，原來那條例平均只是罰2萬多。原來死人了，比超市標錯價罰款還要低！原來香港是這樣保障默默耕耘的香港勞工！何其荒謬！

我國有句古話:「治亂世，用重典。」反觀職安健這個「亂世」，亂了幾十年，而「典」就只是區區數萬元，如何服眾？如何震攝鋌而走險的人？一紙紙老虎，擺擺樣子罷了。

好不容易，等到修例了，提高罰則了，雖然遲，但阿Q地想，遲到總好過冇到吧。

但最高罰款原來是街市賣菜，10元一斤太貴了，6元吧。

講價的人，是為了香港勞工，還是為了背後的利益團體說項？

講價的人，說可從安全為本的設計，減少類似事故，請問他請示了他背後的利益團體真的願意提高建築成本來做繁複的安全為本的設計？

沒的話，就不要騙小孩了。

況且就算提高至1000萬，將來可以罰到講價的人口中的600萬？按現在最高罰款50萬，實則罰2萬多來算，提高至1000萬，將來也只是罰40多萬罷？

40多萬對於亡弟僱主，又是一個什麼數字？

搭數十個的棚，就可賺回來？

講價的人，不要再以偏概全，混淆視聽了。

最高罰則，一來要起到震攝作用，二來亦可解除司法單位這數十年來的「金箍圈／緊箍咒」，讓有心改善香港職安健的，有多一把「尚方寶劍」切切實保障香港勞工吧。

希望往後的十年，二十年，三十年，不用再從媒體聽到有關新聞，勾起慘痛回憶，就是對我們這些沒了至親最大的幫助了。