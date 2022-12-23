港人北海道十勝岳遇難　行山專家：風雪下迷路耗體力　恐低溫致死

3名港人旅客昨日（22日）清晨，到北海道十勝岳登山，折返下山時遇上暴風雪，其後走散，釀1死1受傷。行山專家鍾健民表示，不少行山客喜愛到外地山野做「冰訓」，惟在暴風雪期間，行山客能見度大受影響，或失去方向，而且雪地上行走，舉步艱難，使體力不斷消耗，最終凍死山上。他建議若迷路應停留原地等候風雪消散，隊友亦不要走散，行山客亦應預先跟當地人聯絡，告之去向，即使遇險失蹤，仍能被當地人察覺，及早展開救援。



北海道十勝岳。（國土交通省氣象廳圖片）

攀山專家鍾健民表示，北海道十勝岳並不是一個困難的行山路線，大部分山友主要在夏天到那裏攀山，由於北海道冬天天氣寒冷，容易起風雪，行山客或會在暴風雪期間，失去方向感，能見度仍大受影響，甚至雪地腳印足跡亦難以保留，未能按原路截返。

當行山客迷路時，就會不斷尋找路向，而在雪地上行走，舉步艱難，使體力不斷消耗，最終令自己遇險，被困山上。鍾健民推斷，遇難行山客有機會因低溫症致死。他建議，萬一迷路，行山客不要離開隊友，獨自走散找路，應互相照應。 他又指，聯群結隊行山時，每人會戴備不同裝備，例如營幕、爐具。在被困山中時，大家則可發揮作用，守望相助。即時不幸被困山中，行山客若遇到山莊、舊屋或石堆等遮蔽處，應停留原地等侯風雪消散，「好過周圍撲」。

香港不少行山客喜愛「冰訓」，遠走至韓國雪嶽山、日本富士山挑戰。鍾健民提醒，行山客應視乎當地天氣，添購可以抵抗相應溫度的裝備，例如雪地行山鞋、冰爪。由於電話在外地訊號接收不良，行山客應預先跟當地人聯絡，或告之當行山協會團體，交代去向，即使遇險失蹤，仍能被當地人察覺，及早展開救援。

據日本傳媒報道，3名港人於望岳台起步，沿路至十勝岳避難小屋，折返下山時遇難。（北海道上富良野町網頁）

根據登山介紹指引，十勝岳連峰位於大雪山國立公園的南部，以十勝岳為主峰。十勝岳連峰有多個登山口，其中一個位於望岳台，該處海拔925米，設有緊急避難施設，保護有需要人士免受突發性火山爆發而噴發出來火山岩的傷害。緊急避難施設開放時間是5月到12月，冬天不開放，其間廁所和疏散空間可以24小時使用。

從望岳台登山口起步，沿路向上為一條陡峭的直路，周圍沒有樹木，視野開闊。右邊會先後出現有兩條支路，均通往吹上溫泉白銀莊方向。當過了泥流交界處時，坡度會變得更為陡峭。由於上址為石原，要注意小心因鬆動的石塊而扭傷腳踝。由泥流交界處前進約700米左右，轉左便會到達另一分叉處，右邊為十勝岳本峰，很快便能在附近看到海拔1300米的十勝岳避難小屋。

登山者制定登山計劃時，要預留足夠時間來考慮避難路線及休息時間。入山前約10天，需要製作登山計劃，向北海道警察旭川方面本部地域課或當地的派出所提交，同時需要向森林管理辦公室報告入山。