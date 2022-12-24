灣仔性感陪酒女接吻色誘單身酒客　乘機偷卡碌貴酒轉售　14人被捕

灣仔警區在過去一個多月接獲多名外籍酒客報案，報稱在灣仔酒吧消遣後，信用卡被盜用於酒吧購買大量香檳，或其信用卡被偷去到相關店舖進行消費，當中更有受害人的信用卡一晚被「碌」去7萬元。

在平安夜及聖誕節前夕，灣仔區刑事支援隊聯同反三合會行動組人員於昨晚到今晨（23日至24日），展開「彩霞」行動，「放蛇」到盧押道與謝斐道一帶多間酒吧，揭發有酒吧職員串通陪酒女郎，串謀盜取外籍醉客的信用卡「狂碌」貴價酒，警方以「盜竊」、「串謀盜竊」及「處理贓物」罪拘捕4男10女，年齡介乎34至49歲，當中7人為酒吧酒保及6人為南亞裔女子，所有被捕人均持有香港身份證。



灣仔警區刑事調查隊第一隊主管督察吳熙愉（左）及灣仔警區反三合會行動組第二主隊主管高級督察陳梓銓（右）交代案情。

灣仔警區刑事調查隊第一隊主管督察吳熙愉表示，經過分析大量閉路電視後，警方留意到有多名穿着性感的南亞裔陪酒女子，在酒吧容許之下，假扮成為酒客，流連多間酒吧，伺機靠近醉酒客，以 「半呃半氹」 誘使酒客「碌卡」購買多支貴價香檳即場飲用。

她指，陪酒女子以3至4人為一夥，專攻獨身的酒客。陪酒女子各人擔當不同角色，有人負責用美色分散客人注意力，例如即場接吻，或做出大量親密行為；有人則偷取信用卡；有人將未開封飲用的香檳即場賣給酒吧職員，或到其他酒吧放售圖利。

↓↓昨晚到今晨（23日至24日）警方在灣仔酒吧一帶展開拘捕行動↓↓



+ 2

在「放蛇」行動期間，一名陪酒女子勾搭「放蛇」人員，要求他們購買高價香檳，並試圖偷去人員的信用卡，警方隨即展開拘捕行動，以「盜竊」、「串謀盜竊」及「處理贓物」罪拘捕13人，當中包括7名酒吧職員，以及6名南亞裔女子，所有被捕人士均持有香港身份證，以及正被通宵扣查。警方相信犯罪集團已經營4個月，暫未知是否涉及黑幫背景。

行動中，警方一共檢獲38支香檳、單據及數簿，以及拘捕一名英籍通緝人士，他涉嫌欠交罰款。

灣仔警區反三合會行動組第二主隊主管高級督察陳梓銓提到，警方最近留意到有南亞裔犯罪分子，特別是以菲律賓籍為主的性感女子隨即崛起。根據不同案件的分析，警方發現酒吧職員會以手機拍下受害人簽帳過程，企圖誤導警方相信受害人是自願簽帳。



綜合調查及分析犯案手法，警方發現涉案酒吧職員與該批性感陪酒女子明顯串通，包括在未經受害人同意下，使用其信用卡購買多支貴價香檳，甚或將該貴價酒轉售給其他酒吧酒保以作套現。他提到，有時這些性感陪酒女子會有誘使受害人發生性行為，以博取其信任，混淆視聽。

他指，警方首次發現酒吧職員串通陪酒女子，詐騙醉酒客。基於牽涉人數眾多，手法純熟，警方不排除涉案人士是有組織及有預謀針對獨身醉酒客，誘騙他們購買貴價酒，並在不清醒的情況下承擔大額賬目。他指，陪酒女子的報酬及與酒吧職員分帳仍是警方調查範圍，表示有部分職員同女子有串通成份，未有資料顯示陪酒女子是受僱於酒吧。

↓↓昨晚到今晨（23日至24日）警方在灣仔酒吧一帶展開拘捕行動↓↓



+ 6

臨近聖誕節，警方呼籲市民，當到酒吧消遣時，注意財物安全，特別時被多名陌生女子包圍時，要加倍小心並提高警覺。另外，警方呼籲如有酒吧職員目到案件發生，應立即挺身而出，報警舉報不法分子。