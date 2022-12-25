成年綠海龜屍浮西貢海面　城大將解剖了解死因

警方今午（25日）1時許接報，有市民在西貢發現一隻受傷海龜，警員到場發現海龜已死亡，遂通知漁農自然護理署（漁護署）派員到場處理。漁護署回覆《香港01》查詢表示，該具海龜屍體屬成年綠海龜，背甲約100厘米長、50厘米闊，署方正安排為海龜屍體作進一步檢查。

香港城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮表示，校方已接收海龜屍體，將會將其解剖，以了解其死因。



香港海域不時有綠海龜出沒，根據漁護署資料，成龜的殼最長可達120厘米，重約200公斤，主要以海藻為食物；幼綠海龜則主要吃水母、小魚和蝦。

南丫島深灣沙灘是香港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點。根據漁護署資料，成龜的殼最長可達120厘米，重約200公斤。（漁護署網頁圖片）

南丫島深灣沙灘是香港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點。（漁護署網頁圖片）

漁護署網頁刊載，南丫島深灣沙灘是香港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海為數不多的綠海龜產卵地之一。惟在該處產卵的綠海龜為數甚少，而且只是每隔數年才到灘上產卵。

考慮到深灣的重要科學價值，政府在1999年將深灣沙灘和附近的淺水水域劃為具特殊科學價值地點，同年根據《野生動物保護條例》把深灣沙灘指定為限制地區。自去年4月1日起，限制地區由沙灘延伸至鄰接的綠海龜繁殖水域，限制期亦每年5個月延長至每年7個月（4月1日至10月31日，以加強保護綠海龜。未經許可進入限制地區，最高罰款5萬元。