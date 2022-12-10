今夏13地點曾錄珊瑚白化　9處現棄置漁網　漁護署：大致恢復健康

漁農自然護理署今日（10日）公布今年的香港珊瑚礁普查結果，當中橋咀洲北的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。不過該署指今年夏季潛水員在13個普查地點錄得珊瑚白化現象，但專家小組監察發現，隨着11月海水水溫下降，大部份曾錄得珊瑚白化地點的珊瑚已大致恢復健康。



漁護署又表示，所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡，但在九個地點發現有棄置漁網情況，影響程度僅屬輕微，將安排承辦商清理。該署指，由於普查中發現本地珊瑚色素高於平均值，顯示整體珊瑚健康狀況良好。



香港珊瑚礁普查於今年六月展開，為期五個月，普查範圍包括多個具重要生態價值地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，九個位於海岸公園，例如海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

調查發現，各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由8.8%至74.3%不等，有15個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中五個地點位於海岸公園，而橋咀洲北的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。

漁護署表示，今年參與普查的義務潛水隊共有108支，潛水隊員超過800人，人數約是1997年的20倍。（政府新聞網圖片）

另外，參加普查的義務潛水隊亦在19個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，評估珊瑚的健康狀況，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳，而一般平均值為3。調查指本年的珊瑚色素平均指數為4.06，結果與去年（4.15）相若，顯示整體珊瑚健康狀況良好。

不過今年夏季潛水員在13個普查地點錄得珊瑚白化現象，漁護署遂與香港浸會大學和香港中文大學組成專家小組，跟進珊瑚白化情況。專家小組監察發現，隨着11月海水水溫下降，大部份曾錄得珊瑚白化地點的珊瑚已大致恢復健康。漁護署強調會繼續與本地珊瑚專家合作，並密切監察珊瑚的恢復進度。

漁護署公布今年的香港珊瑚礁普查結果，指整體珊瑚健康狀況良好。圖為甕缸灣的珊瑚群落。（政府新聞網圖片）

普查又錄得20個指定指標物種，最常見的為眉魚、石斑、蝴蝶魚、海膽、海參及寶貝螺，而大部份地點所錄得的物種數目都很多。大部份石斑、眉魚、細鱗和笛鯛都是在西貢牛尾海和香港東北水域包括印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園的範圍內錄得。