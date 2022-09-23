香港寵物節有人違規展示金錢龜等4隻瀕危動物　漁護署檢走調查

漁農自然護理署今日（23日）在一個展覽中，檢獲懷疑被非法管有的三隻活體瀕危動物及一件瀕危動物標本，涉及一隻綠鬣蜥、一隻史氏巨蜥、一隻金錢龜及一件非洲灰鸚鵡標本。據了解，有關展覽為昨日（22日）在會展開幕的「香港寵物節」。



漁護署接獲投訴 攤位負責人未能出示證明文件

漁護署表示，近日接獲投訴，指有人於一個展覽中展示懷疑非法管有的活體瀕危動物及瀕危動物標本，遂派員到場巡查。漁護署人員發現有攤位展示受管制物種的活體及標本，由於攤位負責人未能出示有效的牌照或相關證明文件，故署方人員遂檢取有關動物及標本作進一步調查。

寵物節2022昨日開幕。（資料圖片/何匡汶攝）

香港寵物節主辦機構回覆查詢指，據大會了解，被檢走的動物活體及標本，是由入場人士自行帶入展覽，並非參展商展示，強調所有參展商的動物事先有獲漁護署申報，並獲該署批核。

《公約》禁止瀕危物種標本作商業用途

該署發言人指，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），管有《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種的標本作商業用途一般已被禁止，而管有附錄II的活體動物亦必須領有有效的管有許可證或以文件證明有關動物並非源自野生。

發言人重申，非法管有瀕危物種屬嚴重罪行。任何人士若干犯《條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會在定罪後被充公。