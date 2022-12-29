涉援交劫案男16樓外牆爬渠　逃470米後墮樓　警查是否受毒品影響

今日（29日）清晨天未光，西九龍總區重案組探員掩至柴灣漁灣邨採取拘捕行動，目標男子疑畏罪爬出16樓窗外，冒險沿外牆水管及簷篷逃走，逃走約470米後，最終在漁安樓天台墮樓，情況危殆。消息指，警方上門前，該男子在單位內吸毒，警方正調查他是否受毒品影響。



男子由漁順樓逃走，最終逃至漁安樓天台墮樓，地面遺下血跡。

消息指，男子與父母及兩名弟弟同住漁順樓，事發時五人均在家中。當時男子疑在廁所內吸毒，警方登樓拍門時，他立即從廚房爬出窗外逃走，豈料最終在漁安樓天台墮下受傷，現已送往東區醫院搶救；警方正調查他是否受毒品影響。

男子疑涉尖沙咀援助劫案 逃走470米後天台墮樓



據了解，涉案男子疑與本月初尖沙咀發生的援交劫案有關。西九龍總區重案組探員今早到漁順樓登門找尋，他立即走到廚房，爬出窗外晾衫架，冒險由16樓單位的外牆爬落1樓平台，然後經1樓的水喉位及簷篷走到毗鄰的漁豐樓，再沿外牆爬上8樓天台，再經天台跑到相連的漁安樓，整個逃跑路線約470米。

警員於是通報控制室要求增援，消防員亦接報到場協助。未幾，該男子卻在漁安樓天台墮下，倒卧在靠近永泰道的地面，手部受傷，隨後由救護車送往東區醫院搶救。

+ 2