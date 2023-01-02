尖沙咀元旦爆黑幫混戰　持刀男互追斬　消息：勝和與新義安衝突

尖沙咀元旦（1日）發生黑幫持刀追斬案。網上今日（2日）流傳2段短片，顯示一間疑似派對房間內，有兩幫共約40人爭執，其中一方有人手持疑似兩呎長利刀及棍狀物體指嚇另一方，其後更作勢要斬向對方，又揮棍打人，一名男子疑被扑中流血。另一條片拍到有數名持刀男子在街頭互相追逐，一度對峙企圖互斬對方。警方表示昨晨曾接獲相關報案，但警員到場調查後無發現。

消息指，案發於元旦日凌晨，兩黑幫「和勝和」與「新義安」成員飲酒後爆發爭執，其後和勝和成員持刀到場尋仇。



影片顯示一間疑似派對房間內，有兩幫共約40人爭執，其中一方有人手持疑似兩呎長利刀及棍狀物體指嚇另一方，其後更作勢要斬向對方。（網上影片截圖）

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上載片段的網民指事發於尖沙咀漆咸道南，其中一段片段顯示拍攝日期是元旦日清晨約6時47分，約40名大漢在疑似派對房間的地方爭執，多人互相推撞，其間有人亮疑似約2呎長利刀，作勢欲斬人，又有人手持棍狀物體劈向人數較少的一方。爭執期間有數名男子站在雙方之間試圖調停，其間有人疑被棍扑中頭，懷疑頭部流血。而房間一旁有數名男女坐在梳化上，未敢輕舉妄動，其後有人取出手機與人通話，不久雙方各自散開。

另一片段顯示，有數名男子持刀在街頭互相追斬，其中一方急跑逃去，而持刀男則走到巴士站旁的一輛私家車旁。當時街上仍有其他途人，見到持刀男都紛紛躲避。

另一片段則顯示，有數名男子持刀在街頭互相追斬，其中一方急跑逃去。（網上影片截圖）

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警方回覆查詢表示，元旦日清晨6時49分接報，指尖沙咀漆咸道南107至109號大廈對開，有20至30人持刀打架，警員到場發現一切平靜，在附近巡邏搜索後無發現，未能尋獲報案人，亦不見現場遺留任何刀或懷疑與案有關的物品。