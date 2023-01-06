兩港人23年前捲菲毒案囚終身掀關注　一死獄中一著「黑獄」秘聞書

4名港人2016年在菲律賓涉藏毒及製毒被判終身監禁，其中3人去年上訴得直，今早（6日）獲釋返港。早於2000年，亦有兩名港人張泰安及鄧龍威在菲律賓捲入冰毒案分別被判終身監禁（實際刑期為40年），張泰安2016年最終因心肺衰竭在獄中離世；至於鄧龍威，截至2020年消息遭當地最高法院終極駁回上訴，當時他已被扣押20年。他過去強調是坐「黑獄」，更將獄中經歷寫成兩本書出版。



鄧龍威及張泰安冰毒案發生於2000年，二人及另一名港人在菲律賓馬尼拉被指在毒品包裝上簽名，當地警方指三人藏有8公斤冰毒，扣押11年後，一人獲判無罪，鄧與張被判終身監禁。張泰安被扣押16年後，2016年因心肺衰竭在獄中離逝，由家人將其骨灰帶返港安置。

同被判囚的鄧龍威一直堅持是清白、坐「黑獄」，鄧其後提出上訊，上訊庭於2015年維持原判，遂提出複審。截至最近期消息，2020年9月18日，他遭當地最高法院終極駁回上訴，維持終身監禁原判，其時他已在當地被扣押20年，此後亦未再有音訊。

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，其中三人今獲遞解回香港。（資料圖片／路透社）

鄧龍威被扣押期間，將獄中經歷寫成書，先於2017年出版《黑獄第5730天》，翌年再推出《黑獄第6330天》。他在書中仍為毒案鳴冤，強調自己遭誣告，又提及監獄警黑勾結嚴重。

據鄧龍威所述，他於2000年失戀後，辭去酒店調酒師工作，前往菲律賓旅遊散心，與張泰安結伴遊玩數天，卻於回港前一天突然被捕，被安上販運冰毒的罪名，當時被警察要求交出200萬披索（時值約30萬港元），交不出錢來結果被槍指著頭，於毒品的包裝上簽名，自此「證據確鑿」。