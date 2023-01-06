港人菲國製毒案︱3人上訴得直相隔6年返港　家屬︰最好的新年禮物

2016年4名港人在菲律賓駕漁船回港期間，被菲律賓當局搜查，以涉嫌藏毒及製毒拘捕他們，並判4人就藏毒案罪成囚終身。其後4人提出上訴，其中3人盧榮輝、郭錦華、陳國棟於去年3月上訴得直，惟事後一直被當地扣押，直到本周二（3日）家屬突然收到通知3人可返港。3人今日（6日）早上11時許乘飛機回港，與相隔快六年的家人見面。

盧榮輝的姊姊盧小姐向《香港01》記者表示，對於弟弟終於可以回港感到非常開心，原以為弟弟無法在2023年年頭返港，直呼這是「最好的新年禮物」，十分感恩。



今日（6日）盧小姐連同親朋好友一同到機場迎接弟弟。回到家與媽媽見面後，媽媽非常開心，弟弟亦哭了幾次。她指弟弟的現時身體健康，心態也不錯。盧小姐表示，對於弟弟終於可以回港感到非常開心，原以為弟弟無法在2023年年頭返港，直呼這是「最好的新年禮物」，十分感恩。

盧小姐說，弟弟返港後將收拾心情及處理身分證等證件。自疫情爆發起，他們已經近3年沒有見面，稍後將會一家人食飯團聚。

當日，菲警高調邀請傳媒上船採訪拘捕過程。（菲律賓國家警察圖片）

扣押期間曾被自稱當局人員索取金錢以加快回港

她提到，弟弟去年2月由監獄轉到拘留所，扣押接近一年才被遞解出境返港，直斥當地程序緩慢，形容過程猶如「漫漫長夜」、「一次失望又一次失望」。她不排除弟弟被長期扣押的原因是他沒有交錢予當地職員。盧小姐指，弟弟在拘留所期間，曾有警察及自稱移民局的律師向他表示，只要付款，他們就能協助他盡快回港。



盧小姐指，用錢可能真的加快回港，但因為當地有太多「門路」，不知應付錢給哪人。她又提到，有人曾向弟弟索取數十萬菲律賓披索，但由於家裏經濟拮据，他們並無付錢。及後弟弟相信再過多一段日子便能回港，故最終沒有支付任何金錢。

四名香港人在菲律賓被裁定藏毒及判囚終身，家屬當時形容判決恐怖，望時任特首林鄭月娥關注事件。其中3人去年上訴得直，今日終回港。（涂謹申提供）

４名港人在菲律賓被警方以涉嫌藏毒及製毒拘捕，4人藏毒案罪成囚終身。其後4人提出上訴，其中3人盧榮輝、郭錦華、陳國棟於去年3月上訴得直。（羅君豪攝）

盧小姐十分感謝入境處及民主黨前立法會議員涂謹申一直為他們跟進事件，協助他們不同部門交涉。

4名港人餘下一人梁樹福（音譯）則上訴失敗，仍然在囚，他將會繼續上訴。