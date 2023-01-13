「欠債兒子」來電呃八旬婦$27萬　報警埋伏拘上門收款男

一名83歲老婦早前接獲自稱為其兒子的男子來電稱欠下賭債，要求老婦代付欠款，老婦被騙走27萬元後，昨日（12日）再接獲收款電話，老婦聯絡家人後終識破騙局及報警，警員同日在老婦的元朗住所外，拘捕準備收取騙款的26歲男子，他正被扣查。案件交元朗警區刑事調查隊第六隊跟進，警方不排除有更多人被捕。



警方表示，昨日接獲一名83歲本地女子報案，稱前日（11日）接獲自稱是其兒子的男子來電，聲稱因賭博欠下債務，要求事主代付27萬元欠款，並稱朋友會上門收錢。事主其後分3次，將共27萬元現金交給兩名男子。據了解，其中一名男子曾上門收款兩次，另一男子則上門收款一次。

事主昨日再接獲一名男子來電，對方以同一手法要求她交付3萬元現金，事主聯絡家人求證後報案。元朗警區特遣隊及刑事部人員遂展開調查，於昨日傍晚約6時30分，在事主的元朗住所外截查一名正準備收取騙款的26歲姓羅本地男子，經調查後以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕他，並正調查他是否與其他同類型案件有關，包括他是否在前一日上門向事主收款的人之一。

警方提醒，任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求事主借錢及匯款，均有可能為騙案，市民如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢，市民亦應主動關心年長親友，與他們分享防騙訊息。