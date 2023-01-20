上水屠房奪命意外｜屠夫傷腿動脈亡　醫生：失血一分鐘已危及性命

上水屠房今午（20日）發生罕見意外，一名61歲姓蔡屠房主管劏豬期間，原已遭電暈的豬突蘇醒掙扎並踢跌蔡，蔡男遭手上利刀插傷左後膝動脈位置，雖初時仍能向同事講述經過及尋求他人協助報警，惟送院搶救後惜告不治。急症科專科醫生彭繼茂接受《香港01》訪問時指出，人體內只有約5公升血液運行，即使計及血管收縮等身體保護機制，但在無止血下，動脈傷口仍可能在一分鐘內已流失約1.5公升血液，構成生命危險。警方指，案件列作工業意外，死者死因仍有待驗屍確定。



上水屠房發生罕見意外，一名工人不治。（蔡正邦攝）

彭繼茂表示，人體內只有約5公升血運行，而心臟每分鐘已可泵5公升血，故如𠝹中動脈，理論上一分鐘已會流失體內所有血液。雖然身體有不同保護機制，例如血會「愈流愈慢」，加上動脈受傷後會自行收縮，肌肉亦會包住血管，有張力幫助減少失血，惟假若沒有止血，動脈受傷約一分鐘後，失血有可能已達人體總血量的三成即約1.5公升，已可能構成生命危險。若發現傷者不清醒，顯示他已失血過多有生命危險。

若有人動脈受傷流血，急救止血是協助傷者保命的其中一個關鍵。彭繼茂指出，應用任何方法為傷者壓住傷口以阻止流血。若發現有人受傷流血，不論傷口在什麼位置、是否傷及動脈或靜脈，都應安排傷者仰臥，再以乾淨、最好是消毒過的布，以手連布按壓着流血位置，並盡快報警待救護員到場處理。如果可行，為傷者按壓傷口時最好戴上手套。

據了解，61歲姓蔡男事主入職屠房24年，為屠房主管，他事發時正預備劏豬，涉事的豬事前已被電擊暈倒，卻突然蘇醒掙扎並踢跌蔡男，蔡男遭手上長40厘米的切肉刀𠝹傷左膝後動脈，初時仍能向同事講述事發經過及求助，惟之後陷昏迷。工友致電報警，蔡男稍後由救護車送北區醫院搶救，惜終告不治。警方將案件列作工業意外，勞工處派員到上水屠房調查。

根據食物安全中心資料，屠宰豬的程序分11個步驟，首先是宰前檢驗， 所有豬均須接受屠房（獸醫）組的宰前檢驗小組的檢查，懷疑患病或受傷的豬會被篩選作隔離屠宰；然後會電暈，在自動電豬槽内用電流擊暈豬隻；繼而刺穿及放血，刺穿豬頸部的動靜脈及掛上運輸槽放血；沖洗血漬及污垢；用熱水燙豬；除豬毛、開肚取内臟；宰後檢查，由衞生督察檢驗合格才可食用；蓋印，只有通過檢驗合格的牲口屠體和内臟，才可蓋上「政府檢驗」蓋印；針編，屠體上有農場和商戶針編及生産編號，可供追查問題豬隻的來源，最後是分發車運送往店舖出售。