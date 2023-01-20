87歲的士司機9日三度撞車　因其中兩宗車禍被控危駕　年三十提堂

87歲姓梁的士司機由上周三（11日）開始至昨日（19日），9日內接連牽涉三宗交通意外，先在上周三（11日）於鰂魚涌K11對開英皇道撞跌一輛泊於路邊的電單車，再在上周四（12日）在金鐘夏慤道「自炒」翻側致自己與一名乘客受傷，至昨晚（19日）再在灣仔謝斐道接連碰撞兩輛私家車及6輛電單車。

警方今晚（20日）表示，由於梁翁在短時間內涉及兩宗嚴重交通意外，即上周四及昨晚的車禍，經進一步調查後，警員今日在柴灣區將他拘捕，他已被暫控一項「危險駕駛」罪，明日（21日，年三十）上午在東區裁判法院提堂。



梁翁涉及的首宗交通意外發生在上周三，《香港01》接獲報料指出，他當時在鰂魚涌K11對開英皇道撞跌一輛泊於路邊的電單車。報料人為電單車主的朋友，而車主從事外賣速遞工作。報料人向《香港01》記者表示，事發在上周三晚上約8時許，當時交通並不繁忙，其朋友把電單車泊於鰂魚涌K11對開的英皇道路邊，然後離開往送外賣，在遠處看見梁翁駕駛之的士移動時，意外撞倒電單車。

電單車被的士碰撞後向左倒地，車殼爆裂。報料人引述其朋友表示，因見梁翁年邁，擔心他是靠駕的士維生，故不欲「搞大件事」，以免梁翁日後未能續牌「搵唔到食」，或者要失去租車按金或被控不小心駕駛，因此朋友也沒有向保險索償，只要求梁翁私下賠錢了事。據了解，當時電單車車主當時有報警，其後與梁翁自行和解。

有讀者透露，87歲姓梁的士司機早在1月11日已曾發生交通意外，在鰂魚涌K11對開撞跌一輛電單車。（讀者提供）

梁翁其後在上周四（12日）下午駕的士，沿金鐘夏慤道西行，至海富中心對開疑失控撞向道路中央分隔欄，撞上撞兩支指示路牌後向右翻側，梁與60歲女乘客被困車內，要由消防員救出，輕傷送院。至昨日（19日）晚上10時許，梁翁駕的士沿告士打道西行，至178號對開與一輛私家車碰撞，但梁翁疑沒有察覺繼續行車，轉彎駛出約120米外、謝斐道346號再掃跌路邊6部電單車及一部私家車，途人見狀喝停及報警。警方到場調查，梁翁及私家車25歲姓鄧司機均無受傷，的士則被拖往鰂魚涌汽車扣留中心待進一步檢驗。

▼1月12日，的士於金鐘夏愨道翻側▼



▼1月19日，的士於灣仔謝斐道撞及8車▼



出租的士予梁翁的代理「文哥」表示，梁翁有50年車齡，10多日前才向其租車，「咁佢有車牌，肯交租，肯特更，我又無司機，點解唔租呀？」不料梁翁屢涉車禍，日後不會再租車給他。他又稱意外發生後，警方曾聯絡梁翁無果，因此他今午（20日）特意相約梁翁出外傾談，警員隨後到場，將梁翁帶返警署接受調查。

▼1月20日，的士代理人相約梁翁傾談，警方到場帶走梁翁▼

