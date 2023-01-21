中環槍擊案｜事隔半年警再拘兩男　槍手被控4罪　累計27人落網

去年6月10日凌晨中環雲咸街發生撞車斬人及槍擊案，多名刀手乘車伏擊一輛銀色七人車，遇襲一方開槍還擊，事件中3名南亞裔男子受傷，其中一人腹部中槍情況一度危殆。警方經調查後相信事件涉及兩黑幫生意糾紛及地盤鬥爭，早前共拘捕25人。

事隔近半年，警方於昨日（19日）再拘捕兩名24歲及28歲非華裔男子，其中28歲男已被控4罪包括「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」及「串謀有意圖而傷人」等，案件將於下周一（23日）提堂。



據悉，28歲男子為巴基斯坦裔，相信為案中槍手，有黑社會新義安背景。而24歲被捕男子則為印度裔，任職司機，他獲准保釋候查，須2月下旬向警方報到。他自稱與案件無關，被捕時與28歲男被捕人同行，正在送外賣。



警方表示，於1月19日下午在大嶼山北拘捕兩名分別24歲及28歲非華裔男子，涉嫌與一宗去年6月10日在中區發生的開槍案有關。該名28歲男子涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，而該名24歲男子則涉嫌「藏有危險藥物」、「藏有攻擊性武器」及「協助罪犯」。

該名28歲男子今日（21日）已被暫控各一項「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「串謀有意圖而傷人」、「藏有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，案件將於1月23日在東區裁判法院提堂。

▼ 槍擊案連環圖 ▼



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車Cam片段拍得，當時一輛黑色私家車於雲咸街東耀商業大廈對開，駛近左前方一輛銀色七人車，私家車上4名刀手下車，七人車後方一輛黑色客貨車司機見狀突然踩油，撞向私家車車門及刀手，一名黑衣刀手即時倒地。多名刀手其後再圍住七人車，突然車內疑有人開槍，眾刀手登時往後逃跑，接載刀手的黑色私家車亦褪車退避，其中一名黃衫刀手欲登車時更不慎跣倒，狀甚狼狽。七人車終絕塵而去，遺下被客貨車撞倒的刀手昏臥地上。

警方衝鋒隊人員到場後發現6名男子，當中有3名南亞裔男子受傷，包括一名25歲男子腹部中槍，另外兩名30歲男子及36歲男子分別頭部及腳部受傷。警方早前已就此案拘捕另外24男1女，年齡介乎20至43歲。有組織罪案及三合會調查科繼續積極跟進該宗案件。

▼ 案發當日現場情況 ▼

