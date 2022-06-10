中環槍擊案｜涉新義安及和勝和南亞幫火併　受傷刀手一命危一嚴重

中環雲咸街今晨（10日）發生撞車斬人及槍擊案，多名刀手乘車伏擊一輛銀色七人車，遇襲一方開槍還擊，施襲一方3名南亞裔男刀手受傷，其中兩人現時傷勢分別危殆及嚴重。警方指案件涉及黑幫生意糾紛及地盤鬥爭，不排除牽涉毒品交易及非法賭檔的經營利潤問題。

最新車Cam片段流出，拍得於案發後刀手一方於現場善後，其中一名大漢曾將昏迷同伴拉上私家車，其後又拉落車圖將其拍醒。據了解，涉事兩幫派為新義安及和勝和，雙方早有積怨，其中一方今晨趁對方消遣離開時施襲，未料遭開槍還擊。



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消息指，事件疑涉及黑幫新義安及和勝和糾紛，兩幫人馬早有積怨，其中一名男傷者，一年前與新義安一名巴籍男頭目曾有爭執。據悉新義安一方今晨於蘭桂坊消遣後乘坐私家車離開，至上址時對方車輛駛至，8名男子下車持開山刀等武器上前企圖施襲。受襲一方疑有其中一人取出手槍還擊，一名刀手中槍倒地，一車亦即時加速駛離現場，一名刀手同時被車撞傷。

▼▼槍擊案連環圖▼▼



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車Cam片段拍得，當時一輛黑色私家車於雲咸街東耀商業大廈對開，駛近左前方一輛銀色七人車，私家車上4名刀手下車，七人車後方一輛黑色客貨車司機見狀突然踩油，撞向私家車車門及刀手，一名黑衣刀手即時倒地。多名刀手其後再圍住七人車，突然車內疑有人開槍，眾刀手登時往後逃跑，接載刀手的黑色私家車亦褪車退避，其中一名黃衫刀手欲登車時更不慎跣倒，狀甚狼狽。七人車終絕塵而去，遺下被客貨車撞倒的刀手昏臥地上。

另一段車Cam片段拍得事後現場情況，涉事約6名懷疑刀手仍於現場處理善後，一人跌坐在行人路旁、不時以手按胸貌似受傷。其間一名白衫大漢，從黑色私家車上拉出早前被撞昏的黑衣刀手，置於馬路上並欲將他拍醒，惟黑衣男仍未有反應。

警方衝鋒隊人員到場後發現6名男子，當中有3名南亞裔男子受傷，包括一名25歲男子腹部中槍，現時情況嚴重；一名30歲男子頭部受傷，現時情況危殆；一名36歲男子腳部受傷，情況穩定，與另1名本地男子及2名非華裔男子，4人涉嫌「企圖傷人」及「藏有攻擊性武器」被警方拘捕。