新蒲崗三級火｜工廈陸續解封　租客上樓取物　攝影器材幸無恙

新蒲崗前日（28日）清晨5時許發生三級火警，五芳街永顯工廠大廈9樓一個倉庫起火，火場面積龐大，焚燒15小時終被撲熄。火場今（30日）陸續解封，8樓以下住戶可以上樓。由於消防灌救間曾破門確保無人被困，有10樓租客擔心工作室中門大開，今早欲上樓取走貴重物品，之前曾收到業主拍攝的相片，相信工作室的攝影器材並沒受到火警影響。



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今（30日）早9時許，五芳街永顯工廠大廈開放予8樓以下住戶可登記上樓，取走貴重物品。經營攝影工作室的租客古先生指，今早接到業主來電，故打算上樓查看工作室內的攝影器材，再決定是否取走。當日火場面積龐大，不過古先生形容工作室位於後座，相信並無受火警影響，又指「火燭時燈都仲著緊嘅」，業主及其他同層住戶曾發布樓層圖片，今早亦在同層的業主及租戶上樓，所以他不擔心工作室及攝影器材。

不過受火警影響，四美街彩虹道方向介乎六合街與彩虹道之間的唯一行車線仍然封閉。部分巴士路線需要改道，包括九巴29M, 74A, 74X, 82X, 85M, 89B, 92R, 268C及269C號線。

經營工作室的租客古先生指，今早接到業主來電，故打算上樓查看工作室內的攝影器材，再決定是否取走。（陳浠文攝）

至中午時份，消防員繼續向火場射水。（翁鈺輝攝）

前日（28日）彩虹道226號至228號一工廠大廈發生火警，火場位於大廈9樓一個倉庫，面積20米乘20米，隔離單位亦被輕微波及。

由於著火倉庫儲放大量電子零件以及塑膠配件，使火勢更加猛烈升溫，濃煙密佈，增加消防救援難度。消防員於灌救期間，火場更產生爆炸及回燃，消防員須一度撤離重新部署，動用額外人手救援，並於上午8時53分將火警升為三級。加上大廈外牆正進行大維修，搭建棚架及保護網，增加消防在外圍救火難度，阻礙火場散煙。