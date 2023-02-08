土耳其地震｜消息：消防處派員到當地協助救援　包括坍塌搜救專隊

土耳其東南部本周一（6日）發生7.8級大地震，造成土耳其和接壤的敘利亞增至逾7,800人罹難，當中土耳其超過5,800人死亡，有近3.5萬人受傷；敘利亞有逾2,000人死亡，超過3,700人受傷。土耳其派出2萬名搜救人員，並調動75架軍機到達災區協助運送傷者及物資。至今國際已有70多個國家地區承諾向土耳其提供援助，當中包括中國、台灣、美國、英國、及歐盟等。



消息指，香港消防處今日（8日）派出約40名坍塌搜救專隊（USAR）及救護員到土耳其協助救援，是次行動為聯合中國救援隊到當地提供援助。據了解，人員今日下午4時在東涌消防局集合，《香港01》記者今午2時許到東涌消防局，發現局內有一輛大型旅遊巴，並有大批坍塌搜救專隊成員集結。《香港01》正向消防處查詢事件。



圖為2月6日，土耳其南部卡赫拉曼馬拉什，有建築物在地震中整個倒塌。（Reuters）

翻查資料，中國政府已派遣82名救援隊隊員及4隻搜救犬到當地救援，並向土耳其提供4千萬元人民幣（約4.63千萬港元）緊急援助。救援隊亦共攜帶20噸搜救、通信、醫療等救援物資和設備。根據央視新聞客戶端消息，中國首支社會救援力量公羊救援隊亦於昨日（7日）早上，派遣第一支國際城搜救援隊，由杭州基地出發趕赴土耳其受損最嚴重的災區，預計最快將於土耳其當地時間8日抵達。

台灣共派出兩批、一共130人的救援隊及5隻救援犬到土耳其南部地震重災區展開搜救工作。第一批救援隊已於昨日（7日）早上飛抵土耳其伊斯坦堡機場，準備轉往南部地震重災區展開搜救工作。



美國部署災難援助應對小組，派遣兩隊共79人的消防搜救隊到當地支援；英國派出76名救援隊隊員及4隻搜救犬。歐盟宣布啟動綜合政治危機應變機制，協調歐盟各成員國及各機構派遣搜救隊前往土耳其提供協助。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）感謝來助的國家和組織。土耳其當局估計，地震受災人數接近1.35千萬，形容這是人類史上最大災難之一，宣布受災的10個省進入3個月緊急狀態，全國下半旗7日致哀。