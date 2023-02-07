土耳其地震｜中國首支社會救援力量奔赴災區　攜帶搜救犬展開救援

2月6日，土耳其一日內發生4次地震，其中兩次達到7.8級。截至今日（7日）凌晨，強震已導致土耳其和敘利亞超過2000人死亡，過萬人受傷，數千座建築倒塌。土耳其政府已經啟動四級緊急預案，同時開啟國際援助通道。

中國首支社會救援力量「公羊救援隊」已奔赴土耳其，預計當地時間2月8日下午抵達，到最嚴重的災區展開救援。



經向上級有關部門和土耳其駐上海總領館報備同意，公羊救援隊今日上午派遣第一支國際城搜救援隊，由杭州基地出發趕赴土耳其此次地震受損最嚴重的災區。

先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶先進的雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一條搜索救援犬。今日中午11時許，先遣隊已抵達香港，將轉機前往伊斯坦布爾，再乘坐當地車輛趕赴地震中心現場，預計當地時間2月8日下午抵達地震受災點。

公羊救援隊奔赴土耳其地震重災區展開救援。（羊城晚報）

據介紹，公羊救援隊（RRB）成立於2008年，是公羊會下屬的一支專門應對災害事故應急響應的國際化專業救援隊伍，開展自然災害應急救援、戶外山難應急救援、突發性城市應急救援等公益救援行動。

成立至今，公羊救援隊已經承擔國際國內救援任務287次（其中 16次跨國救援行動）、成功救援生命7888人。