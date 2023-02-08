西九龍法院玻璃遭射穿　警方：疑有人於行車天橋射擊　O記跟進

西九龍法院今日（8日）發生玻璃幕牆遭刑毀案，事發下午1時39分，警方接報西九龍法院保安報案，指3樓一幅兩米乘5米的玻璃幕牆爆裂，遺下一個洞口。警方指初步調查相信，懷疑有人下午約1時17分在上址對出行車天橋向上址外牆作出射擊，導致玻璃破裂，案件暫列刑事毀壞，交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，暫未有人被捕。

司法機構表示因應西九龍法院大樓正審理的矚目案件，已加強保安以維持法院的秩序，會不時檢視情況並與警方保持聯絡，以按需要適時加強保安安排。



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警方呼籲，任何人士如於上述時間途經上址，並可提供與案件有關的資料，請致電5973 9197與O記或任何一間警署聯絡。 警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以維持社會秩序，並對所有違法行為追究到底。

司法機構：因應矚目案件已加強保安

司法機構回覆查詢指，西九龍法院大樓人員今午發現大樓一樓玻璃幕牆一幅玻璃破裂，事件中無人受傷。相關位置已被圍封，待稍後進行維修。司法機構已就事件報警。

司法機構又指因應西九龍法院大樓正審理的矚目案件，已加強保安以維持法院的秩序。司法機構會不時檢視情況，並與警方保持聯絡，以按需要適時加強保安安排。

律政司司長林定國表示對事件深表關注，強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為。林定國指香港是法治社會，絕不容忍任何人暴力攻擊或威脅法院和司法人員。香港特別行政區政府必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法。林又指有信心司法程序繼續妥善執行，不受影響。

大批PTU探員入夜後繼續於西九龍法院一帶調查，並一度於通州街封路搜索。

涉事位於3樓一塊幕牆玻璃，右上方呈現一個直徑約為3厘米的圓形洞口，懷疑被外物射穿，案件暫列求警協助處理，暫未有人被捕。軍械法證課人員接報到場搜證。

備受關注的泛民「35+」初選案（47人案）正在西九龍法院（暫代高等法院）進行第三天的審訊，在法院4樓進行。法庭午休期間，大樓3樓外牆一塊玻璃幕牆疑爆裂，但沒有粉碎跡象。大批PTU探員及便裝警員在場處理，並圍封玻璃旁邊的一條扶手電梯。人員亦出動金屬探測儀於法院外包括草叢等位置搜索。至傍晚多名PTU探員於法院外通州街封路搜索，爆炸品處理課亦派員到場協助。

大批警員於現場搜查，人員亦出動金屬探測儀於法院一帶搜索。（梁鵬威攝）