土耳其地震｜政府跨部門搜救隊前往土耳其　陳國基鄧炳強送行

土耳其東南部周一（6日）發生7.8級大地震，造成逾7,800人罹難，國際紛紛向土耳其提供援助，當中包括中國、台灣、歐美等地等。香港特別行政區政府今日（8日）派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署等59名人員組成的搜救隊前往土耳其，協助地震災場的搜救工作。



其中，香港消防處派出多名坍塌搜救專隊（USAR）及救護員到土耳其協助救援，聯合中國救援隊到當地提供援助，下午先在東涌消防局集合，至晚上在香港國際機場出發，攜同搜救犬上機。署理行政長官陳國基、保安局局長鄧炳強及土耳其領事館代表到場送行。



跨部門組搜救隊晚上在香港國際機場出發，攜同搜救犬上機。（林振華攝）

行政長官李家超於Facebook專頁表示，土耳其強烈地震造成嚴重傷亡，令人痛心。特區政府將派遣一隊約59人搜救隊伍，於晚上前往土耳其地震災區協助搜救工作。

李家超指目前仍身處阿聯酋進行訪問行程，感謝特區搜救隊各成員體現專業精神，協助土耳其當局拯救生命，希望市民一起為搜救隊打氣。特區政府會全力支援搜救隊一切所需，使搜救隊能順利完成救援工作。

坍塌搜救隊成員姓蔣消防員表示希望能發揮應有水準。（林振華攝）

坍塌搜救隊成員姓蔣消防員指，昨日已收到消息，要準備物資隨時出發，暫時知悉會在當地逗留一星期。今次是他首次出國，參與天災搜救行動。他指，將攜同搜索犬出動，犬隻平常訓練有素，希望能發揮應有水準。

土耳其領事館總領事向在場搜救人員發表，指十分感謝人員義務參與此次搜救行動，地震已發生超過3日，人員需爭分奪秒，拯救生命，希望拯救隊伍回港時，能帶來正面故事。及後，署理行政長官陳國基向拯救隊代表頒旗，拍照留念。

圖為2月6日，土耳其南部卡赫拉曼馬拉什，有建築物在地震中整個倒塌。（Reuters）

翻查資料，中國政府已派遣82名救援隊隊員及4隻搜救犬到當地救援，並向土耳其提供4千萬元人民幣（約4.63千萬港元）緊急援助。救援隊亦共攜帶20噸搜救、通信、醫療等救援物資和設備。根據央視新聞客戶端消息，中國首支社會救援力量公羊救援隊亦於昨日（7日）早上，派遣第一支國際城搜救援隊，由杭州基地出發趕赴土耳其受損最嚴重的災區，預計最快將於土耳其當地時間8日抵達。

台灣共派出兩批、一共130人的救援隊及5隻救援犬到土耳其南部地震重災區展開搜救工作。第一批救援隊已於昨日（7日）早上飛抵土耳其伊斯坦堡機場，準備轉往南部地震重災區展開搜救工作。

美國部署災難援助應對小組，派遣兩隊共79人的消防搜救隊到當地支援；英國派出76名救援隊隊員及4隻搜救犬。歐盟宣布啟動綜合政治危機應變機制，協調歐盟各成員國及各機構派遣搜救隊前往土耳其提供協助。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）感謝來助的國家和組織。土耳其當局估計，地震受災人數接近1.35千萬，形容這是人類史上最大災難之一，宣布受災的10個省進入3個月緊急狀態，全國下半旗7日致哀。