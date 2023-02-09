西九龍法院玻璃遭射穿　今法院門外警高度戒備　行車天橋放置警車

西九龍法院昨日（8日）發生玻璃幕牆遭刑毀案，法院3樓一幅兩米乘5米的玻璃幕牆爆裂，遺下一個洞口。警方初步調查相信有人在上址對出行車天橋向上址外牆作出射擊，導致玻璃破裂。今（9日）早西九龍法院外守衛森嚴，大批警員駐守，又攜同警犬戒備；至於法院對開的西九龍走廊行車天橋亦有數輛警車，在橋面來回方向戒備。



警方昨日（8日）經初步調查相信，懷疑有人下午約1時17分在上址對出行車天橋向上址外牆作出射擊，導致玻璃破裂。今（9日）西九龍法院玻璃外牆對開的西九龍走廊放置了3輛警車戒備。司法機構指因應西九龍法院大樓正審理的矚目案件，已加強保安以維持法院的秩序。司法機構會不時檢視情況，並與警方保持聯絡，以按需要適時加強保安安排。

案件暫列刑事毀壞，交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，暫未有人被捕，軍械法證課人員接報到場搜證。警方呼籲任何人士如於上述時間途經上址，並可提供與案件有關的資料，請致電5973 9197與O記或任何一間警署聯絡。

初選案正於西九龍法院審理

備受關注的泛民「35+」初選案（47人案）昨日在西九龍法院（暫代高等法院）進行第3天的審訊，在法院4樓進行。法庭午休期間，大樓3樓外牆一塊玻璃幕牆疑爆裂，但沒有粉碎跡象。大批PTU探員及便裝警員在場處理，並圍封玻璃旁邊的一條扶手電梯。人員亦出動金屬探測儀於法院外包括草叢等位置搜索。至傍晚多名PTU探員於法院外通州街封路搜索，爆炸品處理課亦派員到場協助。

大批警員於現場搜查，人員亦出動金屬探測儀於法院一帶搜索。（梁鵬威攝）