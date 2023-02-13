海關屯門火炭檢$1.2億私煙　兩男被捕

海關上周五（10日）破獲一宗大型私煙案件，檢獲約4,240萬支懷疑私煙，市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元。行動中海關拘捕兩名分別56歲和65歲的男子，包括一名貨櫃車司機。海關調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。



海關上周五（10日）破獲一宗大型私煙案件，檢獲約4,240萬支懷疑私煙，市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元。（蔡正邦攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任葉立民今午（13日）交代案情指出，海關上周五在屯門及火炭進行反私煙行動，當日早上關員先在屯門海華路對出截查一輛可疑貨櫃車，在車上一個40呎長貨櫃，找到1,000萬支懷疑私煙，當場拘捕司機。

其後海關人員分別在屯門公眾卸貨碼頭及龍鼓灘一個貨櫃場，發現多兩個裝有私煙的貨櫃，總數約2,200萬支。海關跟進調查並突擊搜查火炭一棟工業大廈，在卸貨區發現一個裝有私煙的貨櫃及貨車，共檢獲約960萬支私煙；之後再搜查該工廈一個單位，發現約80萬支私煙。

海關上周五（10日）破獲一宗大型私煙案件，檢獲約4,240萬支懷疑私煙，市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元。（蔡正邦攝）

葉立民表示，本年至今海關已檢獲1.27億支未完稅香煙，市值3.5億元，應課稅值2.42億元。就今次檢獲多達4240萬支私煙，他估計私煙集團可能是趁農暦新年假期後物流恢復，大量運入私煙以確保貨源。他指出走私集團把貨物分散放於不同貨櫃場及工廈，以減低被偵測的風險；今次在火炭工廈發現的私煙，被重新以不同紙箱包裝，相信是為方便扮其他貨物及搬運。

海關上周五（10日）破獲一宗大型私煙案件，檢獲約4,240萬支懷疑私煙，市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元。圖為海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任葉立民。（蔡正邦攝）

海關提醒，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年；另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪最高罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關舉報熱線或透過電郵舉報私煙活動。