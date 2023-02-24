蔡天鳳碎屍案｜Abby Choi時裝界名媛屢登知名雜誌　被稱「新星」

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）於大埔龍尾村遇害被碎屍，她是城中名媛，活躍於時裝界。根據其社交媒體發布的照片可見，她經常出席法國巴黎時裝周活動，身穿著名品牌拍照，更數次登上知名雜誌，近日更登電子雜誌封面，被形容為「業內最受歡迎、具影響力人物之一」，是「冉冉升起的新星，前途一片光明」。



警方於2月22日發布失蹤人口蔡天鳳資料，呼籲市民提供資料。（警方網頁）

根據其社交媒體可見，蔡天鳳Abby長相標緻，打扮高貴時尚，生活奢華。她在2012年便開設公開社交媒體帳戶，起初她主要上傳一些名牌手袋及首飾，2016年便開始受著名品牌邀請出席時尚活動。後來，她更頻繁地出席各種時裝界活動，也經常分享自己的穿搭打扮，亦上傳不少與時裝界名人的合照，包括LV男裝創作總監、Valentino 創意總監，以及在電影放映慈善活動上與明星甄子丹的合影等。其公開社交媒體帳戶至今累計有8萬名粉絲，不過，從未見她分享與丈夫或家人的合照。

Abby近月先後登上了眾多知名雜誌，包括一本法國時尚雜誌封面人物。文中形容她來自香港，是巴黎時裝週的常客，於業內具有影響力。她對時尚風格獨具慧眼，有意想不到的混搭能力，並讚揚她的專業攝影作品。

警方本周三（22日）發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指她於21日中午2點15分最後露面後不知所蹤。據悉，蔡原本前往大埔科進路一學校接與前夫所生的女兒，但卻去向不明，及後有人報警求助。

消息指，西九龍總區重案組昨日 （23日）接手跟進案件，認為案情有可疑，更不排除蔡女已遇害，立即展開追查，最終於今日下午在大埔龍尾村一單位內發現蔡女屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。