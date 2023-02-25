蔡天鳳碎屍案｜部份肉碎疑被煲湯　警凌晨運走放殘肢雪櫃

撰文：凌逸德
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28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）因處理巨額財產惹來殺身之禍，慘遭前夫一家四口合謀殺害再碎屍，殘肢藏於大埔龍尾村一個村屋單位雪櫃內，僅剩雙腳殘肢，頭、身、手仍下落不明。消息稱，死者的殘肢為腰部以下雙腿，其中大腿肉已被削去見骨，小腿則較完整。警方同時尋獲兩煲混有人體組織的湯，據悉兩煲湯均近乎滿，內有大量肉碎，探員未有亂動，立即運往化驗。

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現場所見，警方由昨日下午至今日凌晨（24日），馬不停蹄在涉案村屋搜證，檢走削肉機、電鋸等大批懷疑分屍工具。據了解，死者殘肢已在昨晚10時許，用黑色膠袋盛載、放入籃色膠籃運往殮房化驗。及至今日凌晨3時許，多名工人再將案中用作存放殘肢的雪櫃，連同多個載有證物的膠箱運走。

工人協助將案中用作存放殘肢的雪櫃運走。
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