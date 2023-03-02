出租車位騙局騙款增至$71萬　被捕男另涉網上情緣騙案呃$418萬

一名40歲姓吳男子早前訛稱出租將軍澳區私人屋苑車位，騙得多人上當，警方繼早前揭發10人受害被騙46.5萬元後，今日（2日）表示，經進一步調查後，發現再多4人上當，累計14人受害、涉款71.7萬元。

警方更在檢獲的證物當中，發現4名女子的身分證及相關文件，相信吳男另與4宗在2016年發生的網上情緣騙案有關，4名事主損失共達418萬元，警方遂於今日在長沙灣區拘捕吳男，涉嫌以欺騙手段取得財產，他現正被扣留調查。據了解，吳男上次涉車位騙案被捕後已遭落案起訴，正在還押，警方今日到收押所再次拘捕他。



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警方上月21日交代出租車位騙案時表示，於今年1月17日至2月13日接獲多人報案，稱去年底在社交媒體見到有人聲稱出租將軍澳私人屋苑車位，同時附上車位照片，受害人聯絡了解，騙徒提供偽造土地註冊處文件和相關文件，成功博取信任後，受害人被要求到會所或餐廳親自會面和進行簽約，即場以網上轉帳形式支付一年租金，匯款至騙徒的個人戶口，騙徒完成交易後失去蹤影，受害人在社交平台見到騙徒同一時間向多人放租同一批車位，兼為同一合約期，懷疑受騙報警，當時已有10人受害，總共損失46.5萬元，最大一宗損失金額達6萬元。

將軍澳警區科技罪案組主管羅君傑督察上月交代案情。（朱永倫攝）

警方調查後派員喬裝租客與騙徒見面，上月21日在將軍澳區拘捕40歲姓吳無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 （俗稱「洗黑錢」）；並在其身上和居住單位檢獲多部電腦和手機、13隻總值700萬元的手錶、價值100萬元的首飾和手袋、市值6萬元的波鞋，以及7萬元現金，警員在電腦發現涉案涉案偽造文件等證物，相信案中財物用來清洗犯罪得益。經調查後，警方發現多4人受害，騙款亦增至逾71萬元。據了解，案中最值錢的證物為多隻勞力士手錶，每隻平均值40萬至50萬元，被捕男子的電腦中有大量虛擬貨幣交易紀錄，騙徒得手後購買奢侈品清洗犯罪得益，不排除案件涉及更多受害人。