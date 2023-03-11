李卓人妻鄧燕娥准以20萬元保釋　下午步出灣仔警署

前職工盟秘書長、前支聯會主席李卓人的妻子鄧燕娥，涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，前日（9日）在赤柱監獄外被警方國安處人員拘捕。鄧燕娥經扣留調查兩日後，今日（11日）獲准保釋，她須交出護照及繳付20萬保釋金。下午1時15分左右，她離開灣仔警署。



周四中午12時，警方國安處多名便衣探員在赤柱監獄外，拘捕身穿黑衫黑褲的鄧燕娥，並將其押上七人車帶走。同日下午4時許，鄧燕娥由警員押解，到美孚新邨一個單位調查，其間警方檢走一批證物。

鄧燕娥本周四中午於赤柱監獄外被國安處人員帶走。（香港文匯報圖片）

鄧燕娥1980年畢業於理工學院，1982年獲劉千石的基督教工業委員會聘用，自此投身工會工作，並結識了李卓人。兩人在1980年代推動工人組織工會，六四事件後她亦與李卓人、劉千石、司徒華等人，聯同工人共同成立職工盟。她擔任職工盟總幹事至2011年，同年轉到新成立的全球家務工人聯會出任國際秘書。李卓人成立工黨時，她表明不打算參與。

2021年9月，多篇親中媒體文章指職工盟收取外國勢力資金，而鄧燕娥的名字再度見報。該些文章稱，由鄧燕娥出任董事、1999年成立的亞洲專訊資料研究中心，被指主要收入來源來自外國基金會撥款，包括美國國家民主基金會（NED）轄下的美國國際勞工團結中心（ACILS）資金。亞洲專訊資料研究中心在2021年9月底停止運作，而鄧燕娥在9月底離港前往英國，職工盟則於同年10月初解散。

李卓人曾向高院申請保釋 法官考慮其妻女離港等因素拒絕

李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會，以及在2021年元旦在立法會旁海邊放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，被警方拘捕及控告多項罪名，前後多宗案件的刑期累計共20個月。

李卓人又涉嫌違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。他去年12月6日曾向高等法院申請保釋，惟國安法指定法官陳慶偉考慮到李卓人已賣樓，妻女亦已離港，並有多項案底，且李疑曾在保釋期間內犯案，而他所面對罪名一旦罪成，將面對長期監禁，最後拒絕讓李卓人保釋。