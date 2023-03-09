李卓人妻子鄧燕娥被國安處拘捕　押返美孚新邨單位搜查

前職工盟秘書長、前支聯會主席李卓人，被指違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。消息指李卓人的妻子、曾任職工盟總幹事的鄧燕娥，今日（9日）中午在赤柱監獄外被捕，涉嫌「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名。

鄧燕娥被捕後被帶返赤柱警署，至下午4時許由警員押解，乘一輛銀色七人車離開警署，其後被押到美孚新邨一個單位調查，至晚上約6時半離開，再由警員押上同一輛七人車離去。



李卓人的妻子鄧燕娥（中）今日（9日）中午被國安處拘捕，其後遭押到美孚新邨一個單位搜查。（陳傲淇攝）

鄧燕娥中午在赤柱監獄外被捕時，身穿黑色上衣、黑色褲及一件黑色羽絨背心；她晚上離開美孚新邨時，則改穿上一件白色外套、深藍色上衣及黑色褲，並帶着一個深藍色斜揹袋。警員離開時攜同一個黑色行李箱。

鄧燕娥1980年畢業於理工學院，1982年獲劉千石的基督教工業委員會聘用，自此投身工會工作，並結識了李卓人。兩人在1980年代推動工人組織工會，六四事件後她亦與李卓人、劉千石、司徒華等人，聯同工人共同成立職工盟。她擔任職工盟總幹事至2011年，同年轉到新成立的全球家務工人聯會出任國際秘書。李卓人成立工黨時，她表明不打算參與。

2021年9月，多篇親中媒體文章指職工盟收取外國勢力資金，而鄧燕娥的名字再度見報。該些文章稱，由鄧燕娥出任董事、1999年成立的亞洲專訊資料研究中心，被指主要收入來源來自外國基金會撥款，包括美國國家民主基金會（NED）轄下的美國國際勞工團結中心（ACILS）資金。亞洲專訊資料研究中心在2021年9月底停止運作，而鄧燕娥在9月底離港前往英國，職工盟則於同年10月初解散。

鄧燕娥今日中午於赤柱監獄外被國安處人員帶走。（香港文匯報圖片）

鄧燕娥的丈夫李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會，以及在2021年元旦在立法會旁海邊放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，被警方拘捕及控告多項罪名，前後多宗案件的刑期累計共20個月。

李卓人曾向高院申請保釋 法官考慮其妻女離港等因素拒絕

李卓人又涉嫌違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。他去年12月6日曾向高等法院申請保釋，惟國安法指定法官陳慶偉考慮到李卓人已賣樓，妻女亦已離港，並有多項案底，且李疑曾在保釋期間內犯案，而他所面對罪名一旦罪成，將面對長期監禁，最後拒絕讓李卓人保釋。