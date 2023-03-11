鄧燕娥案｜胞妹涉妨礙司法公正被捕　鄧燕娥到警察總部了解

警務處國家安全處今日（11日）在港島區拘捕兩名男女涉嫌串謀妨礙司法公正，據了解被捕人為李卓人妻子、職工盟前總幹事鄧燕娥胞妹鄧燕梨，以及民主黨前主席何俊仁胞弟何俊麒，涉嫌與早前鄧燕娥被捕一案有關。

今午剛獲保釋的鄧燕娥於晚上9時許，再次返回灣仔警察總部了解事件。她指胞妹目前有律師陪同，但仍未落口供，她帶同一件白色外套，希望由警員轉交妹妹。鄧燕娥於晚上約10時半離開警察總部。



職工盟前總幹事鄧燕娥，與另外兩名男子晚上到灣仔警署了解胞妹情況。（梁偉權攝）

國安處今日拘捕鄧燕娥胞妹鄧燕梨，涉嫌串謀妨礙司法公正。（龔嘉盛攝／資料圖片）

警務處國家安全處今日（11日）在港島區拘捕一名63歲女子及一名65歲男子，涉嫌串謀妨礙司法公正。調查顯示，兩名被捕人日前涉嫌在警方持法庭手令搜查一處所之前，取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，企圖阻礙警方的調查。據了解，該案件與李卓人妻子、職工盟前總幹事鄧燕娥被捕一案有關。被捕兩人分別是何俊仁弟弟何俊麒，以及鄧燕娥胞妹鄧燕梨，兩人涉取走證物，包括電腦、文件、電話。

至於職工盟前總幹事鄧燕娥前日（9日）在赤柱監獄外，則被警方國安處人員以涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」拘捕。鄧燕娥被扣留調查兩日後，至今日（11日）獲准以20萬元保釋金，護照、電話、所有提款卡及信用卡被扣起，離開灣仔警署。