海關破119私煙案　檢$2.5億貨拘78人　揭不法分子轉用地舖作倉庫

《財政預算案》宣布增加煙草稅後，香港海關在過去3周展開代號「風暴」的反私煙行動，共偵破119宗私煙案，檢獲約6800萬支未完稅香煙及6公斤製成煙草，市值約2.5億元，應課稅值約1.7億元，拘捕68男10女，年齡介乎15至88歲。海關表示，發現不法分子改變策略，由以往在新界偏遠地區設私煙倉，改為使用市區的空置地舖，扮作一般倉庫儲存私煙，以圖逃避執法。



海關在近3周的反私煙行動中，檢獲約6800萬支未完稅香煙及6公斤製成煙草，市值約2.5億元，應課稅值約1.7億元。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科第二組指揮官張惠雯表示，截至本月15日，海關今年共檢獲2.23億支未完稅香煙，市值6.7億元，應課稅值約4.67億元。

海關人員過去3周合共拘捕78人。行動中，人員在全港多區針對私煙儲存、分銷及零售的行動，共截獲約660萬支懷疑未完稅香煙及6公斤製成煙草，搗破7個私煙倉，檢獲4部懷疑用作分銷未完稅香煙的汽車。

同時，海關分別在2月23日、3月3日和3月12日展開行動，破獲3宗重大私煙案，分別在油麻地對開海面和海暉道，以及青衣青鴻路和長輝路，截查兩艘躉船及3部貨櫃車，合共在6個貨櫃內，檢獲共6200萬支懷疑未完稅香煙，市值約2.3億元，應課稅值約1.6億元，拘捕4名男船員和3名男司機。海關稅收罪案調查科（稅收調查第一組）高級調查主任林威杰指出，行動中檢獲的私煙當中，三款屬本地不常見的牌子，海關相信不法分子會將這些私煙在香港重新包裝後走私到海外，以賺取差價或逃避當地稅款。

張惠雯表示，不法分子設於市區的私煙倉，通常是位於橫街窄巷的空置地舖，以便犯人趁夜晚人流疏落時，將運送私煙的汽車泊在舖外馬路，盡快搬上車出貨，減低被偵破風險；他們亦會利用公屋、劏房、工業大廈儲存私煙以逃避執法。海關並發現，偵破的案件當中，案發時間最早為清晨5時，最夜為午夜12時，顯示犯人刻意用不同時段分銷私煙，並不停轉換犯罪手法，圖擾亂海關調查方向。

張惠雯強調，海關會繼續果斷嚴厲執法，打擊各類走私活動。林威杰補充，海關暫未留意到增加煙草稅後，走私香煙有明顯上升趨勢，但不排除未來會有不法分子貪圖利潤，走私更多香煙，海關會密切留意。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高罰款100萬元及監禁兩年。海關呼籲市民如發現懷疑走私香煙活動，可透過海關24小時熱線2545 6182，或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。