財政預算案｜煙草稅即時加三成　香煙零售價料加價至每包破$70

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/煙草稅/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，煙草稅會由每包38.12元，加至50.12元，大增逾三成。以目前主要品牌香煙約62元一包計，即使未計煙商同時調高因成本上升而增加的售價，每包煙售價料破70元，或達75元、76元。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波公布每支煙即時加0.6元稅，以每包煙20支計算，即加12元稅。按每包38.12元煙草稅計算，即煙稅將調高至50.12元，煙稅即時提高三成。

港府指對上一次較大幅提高煙草稅已超過十年，政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化。目前煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。港府期望透過提高煙草稅，將吸煙率由目前9.5%降至7.8%。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

