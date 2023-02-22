財政預算案｜煙草稅即時加三成 香煙零售價料加價至每包破$70
【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/煙草稅/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，煙草稅會由每包38.12元，加至50.12元，大增逾三成。以目前主要品牌香煙約62元一包計，即使未計煙商同時調高因成本上升而增加的售價，每包煙售價料破70元，或達75元、76元。
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
陳茂波公布每支煙即時加0.6元稅，以每包煙20支計算，即加12元稅。按每包38.12元煙草稅計算，即煙稅將調高至50.12元，煙稅即時提高三成。
港府指對上一次較大幅提高煙草稅已超過十年，政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化。目前煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。港府期望透過提高煙草稅，將吸煙率由目前9.5%降至7.8%。
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在新一份財政預算案中，煙草稅加幅如何？
陳茂波公布，每支煙即時加$0.6稅；按每包$38.12煙草稅計算，即煙稅將調高至$50.12，煙稅即時提高三成。
煙草稅之前佔零售價多少？
煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。港府期望透過提高煙草稅，將吸煙率由目前9.5%降至7.8%。報販團體於早前已反對大幅加煙稅，指將令私煙販賣更猖獗。
新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情