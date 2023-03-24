梅啟明送院｜銅鑼灣水門雞飯餐廳工作期間跌倒 消息：慢動作跣低
撰文：陳傲淇
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已故歌星梅艷芳的71歲胞兄梅啟明，今日（24日）下午2時許在銅鑼灣蟾宮大廈「水門雞飯」餐廳工作期間，懷疑意外失足跌倒，一度昏迷，其後半清醒被送往律敦治醫院治理，之後已回復清醒。消息稱，當時梅啟明在餐廳廚房內工作，疑肩膊撞到一個水桶後，緩慢地跌倒，側身肩膊著地，工友迅速上前協助。
消息稱，任職廚工的梅啟明在「水門雞飯」廚房內工作，出事時手捧着物品，擬轉身時肩膊意外撞上一個水桶，隨即「慢動作跣低」倒地，側身肩膊著地，其他職員即迅速上前協助。據了解，梅啟明送院時雖然合上雙眼，但人是「醒的」，其後被送上病房時已可睜開眼，完全回復清醒。
警方於下午2時19分獲「水門雞飯」職員報案，指懷疑一名71歲男職員在店內暈倒。救援人員接報到場，該名職員半清醒被送往律敦治醫院治理。警方經初步調查後，相信該職員於上址工作期間，懷疑意外失足跌倒。
梅艷芳胞兄梅啟明因何送院?
梅啟明在銅鑼灣希慎道蟾宮大廈餐廳內跣低，半昏迷送院，詳盡原因按此！
梅艷芳媽媽覃美金如如何回應?
香港01致電梅媽查詢情況，梅媽的電話由...詳情請看。早前在電影《梅艷芳》上映時，梅啟明入稟高院聲稱自己擁有「梅艷芳」商標而控電影公司侵權，再加上梅啟明底去年被爆包二奶，「梅媽」覃美金鬧爆兒子「財迷心竅」，繼而登報有這樣的聲明......