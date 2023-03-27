天水圍13歲女生疑遭男同學非禮　學校﹕翻查CCTV無家長描述情況

早前有電視媒體報道，指天水圍一間中學的13歲女學生，向家長哭訴在校內屢次遭男同學非禮，最近一次發生在去年8月，她被人從後攬住及企圖拉入廁所，受害女童事後不敢再返學，只能以網課模式上堂，父母就事件報警處理，並批評學校沒有積極跟進事件。警方昨日回覆指，去年8月8日接獲報案後，同日已拘捕一名13歲男童涉嫌非禮。而涉事的中學今日（27日）回覆《香港01》查詢，指事後已翻查的閉路電視記錄，但沒有發現兩名學生在校園發生與女生家長所描述相符的情況。



該中學表示，校方於去年8月8日接獲女方家長告知，懷疑女兒於校內被同班男同學非禮。根據女生家長提供的資料，學校立即翻查與案件有關的閉路電視記錄，但並沒有發現兩名學生在校園發生與女生家長所描述相符的情況。惟校方為確保事件最終能水落石出，積極配合警方調查，警方亦到校搜證及取走閉路電視記錄作進一步調查。由於事件已交由警方處理，學校不便就案情作出其他回應。

校方一向十分重視學生的福祉及安全，事件發生後學校已即時啟動危機處理小組，社工及教育局教育心理學家亦持續跟進涉事學生的情況及作出支援，並向校方作出建議。社工於每次會面後均有記錄存檔，記錄學生的反應和家長的回應。

由案發至今，校方一直嚴肅跟進事情發展，恆常地持平觀察，客觀處理事情，並就事件與教育局保持密切聯繫，以獲得適切的意見及協助。校方會秉持辦學宗旨，致力為學生營造良好的學習環境，並對一切罪行及違規行為零容忍。

警方接報同日拘捕13歲男童

警方昨日回覆《香港01》查詢時，指去年8月8日接獲一名女子報警求助，指其13歲女兒曾多次被一名同校學生在校內作出猥褻行為，警方接報後將案件列作「非禮」處理，同日拘捕一名13歲涉案男童，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查，案件仍在調查中，該名被捕男童已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方一直與受害人家長保持溝通，並有和他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序，警方今年上月14日更就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度，警方本月初就案件向律政司徵詢法律意見。