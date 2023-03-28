天水圍校園非禮案　13歲男童被落案起訴4宗罪　周五屯門法院提堂

早前有電視媒體報道天水圍一宗校園非禮案，一名13歲女學生向家長哭訴在校內屢次遭一名男同學非禮，惟校方回覆《香港01》查詢，指翻查閉路電視記錄，沒有發現女學生及家長所描述相符的情況，令事件演變成羅生門。

警方今日（28日）回覆本報查詢時指，昨日（27日）收到律政司意見後，該名13歲男童已被控兩項「普通襲擊」罪、一項「非禮」罪及一項「企圖非禮」罪，案件將於周五（31日）上午在屯門裁判法院提堂。



學校﹕翻查CCTV無家長描述情況

自電視媒體報道後，事件引起全城關注。該中學表示，校方於去年8月8日接獲女方家長告知，懷疑女兒於校內被同班男同學非禮。根據女生家長提供的資料，學校立即翻查與案件有關的閉路電視記錄，但並沒有發現兩名學生在校園發生與女生家長所描述相符的情況。惟校方為確保事件最終能水落石出，積極配合警方調查，警方亦到校搜證及取走閉路電視記錄作進一步調查。由於事件已交由警方處理，學校不便就案情作出其他回應。

警方去年8月拘捕13歲男童

警方指去年8月8日接獲一名女子報警求助，指其13歲女兒曾多次被一名同校學生在校內作出猥褻行為，警方接報後將案件列作「非禮」處理，同日拘捕一名13歲涉案男童，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查。

警方一直與受害人家長保持溝通，並有和他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序，警方今年上月14日更就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度，警方本月初就案件向律政司徵詢法律意見。