九龍城財困刀匪圖劫千元　的士司機急煞釀車禍求救　警查CCTV拉人

上周五（24日）九龍城發生劫案。一輛載客的士駛至太子道東時，男乘客突然亮刀指嚇司機，司機即時煞車，被尾隨另一輛的士撞到，引來後車司機注意，賊人事敗即時逃走。警方翻查大量閉路電視片段，終鎖定疑犯，昨日（31日）在觀塘拘捕44歲無業男子，相信因財政壓力犯案，暫時未有證據顯示他與其他劫案有關。



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九龍城警區刑事部督察陳智超指，3月24日凌晨2時半，一名男子在觀塘登上一輛的士，聲稱要前往旺角，但當的士駛到太子道東準備上橋之際，男子突然取出約1尺長的刀，指嚇61歲姓李的士司機，要求索取港幣1000元。涉事司機受驚即時停車，而尾隨的士因收掣不及撞上，45歲姓胡後車司機上前了解情況時，目擊男子用刀威嚇司機，男子見事敗立即落車，往九龍寨城公園方往逃去。

事件中，涉事司機並無財物損失，但手部卻有2厘米長的刀傷，被送往醫院治理。警方接報展開調查，經過情報收集及分析，以及翻查大量閉路電視錄影，九龍城警區刑事部成功鎖定男疑犯的身份。

昨日（31日）上午，九龍城警區刑事部及西九龍總區情報組探員在男疑犯位於觀塘的住所外將其拘捕，並在單位檢取疑犯當日身穿的衣服。被捕男子44歲，報稱無業，現正被警方拘留調查，案件仍在調查中，不排除會有更多人士被捕。陳智超呼籲，任何市民如目擊案發經過，可聯絡九龍城警區重案組第2隊，電話3661 7860。

車Cam片段拍攝案發過程



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社交平台流傳事發時的車Cam片段，見到賊人倉卒逃走遭司機阻止、兩輛的士未拉手掣，雙雙溜前的驚險畫面。

車Cam影片約44秒，拍攝時間為當日凌晨2時31分，當時遇劫的士在沙浦道行駛時突然煞車，尾隨的士收掣不及撞到前車。45歲姓胡後車司機於是落車，走到前車駕駛座了解情況，豈料卻發現前車司機遇劫。賊人見狀已知事敗，想打開後座右邊車門離開，卻被胡男擋住車門阻止，賊人遂轉而打開左邊車門逃去。61歲姓李前車司機此時則從駕駛座逃出車廂，跌倒在馬路旁，連鞋子也甩脫，相當狼狽。意外後，兩輛的士均未有拉上手掣，前車溜前，後車亦跟隨溜前，胡男見狀即停定後車，而李男疑驚魂未定，站起來後又忙於穿鞋，此時前車已溜前十多米，胡男見狀再衝前將前車的士煞停，影片隨即結束。