佐敦藥店劏內地客　花旗參「斤變兩」貴16倍　海關拘1人

本港全面通關，愈來愈多內地旅客訪港旅遊，而本港有不良商戶趁機違法牟利。海關表示，今次是本年初通關後第三宗同類案件。4月1日一名內地旅客在佐敦一間藥店誤墮「斤變兩」陷阱，以為中藥材以斤計算，店員起初以優惠價及贈送禮品作推銷，估計總金額400元，店員更將花旗參切片，完成後才告知客人以兩計算，最終事主被迫以6,400元購買，與事主預期的價格有16倍的差異。海關接獲舉報於昨天（3日）進行調查，並於今天（4日）上門拘捕1人。



涉案28歲男子為該藥店的職員，他涉嫌在銷售中藥材的過程中應用虛假商品說明，違反《商品說明條例》（《條例》）。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷交代案情指，4月1日一名內地遊客打算到藥店購買兒童保健產品，但有店員向其推銷中藥材，並主動表示原本售價680元一斤的花旗參，現在有折扣優惠只售400元，店員為了推銷，更指現在買一斤花旗參，就會送兩罐兒童保健產品。其後，店員將花旗參切片後，則指價格是以「兩」來計算並不是以剛才所提及的「斤」作為格價單位，然後店員向客人收取6400元，該名內地遊客不同意該價格並拒絕購買藥材，但店員則表示花旗參已經切片，最終受害人無可奈何地以6400元購買中藥材，較最初事主預期的價格貴16倍。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾凱婷交代案情。（梁偉權攝)

曾凱婷表示，今次是本年初通關後破獲第三宗同類案件，並重申海關有決心打擊相關罪行，海關快速行動隊會果斷執法，又指海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。並提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。