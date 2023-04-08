內河船運千萬元走私貨到澳門　海關檢海參、電腦零件拘兩人

香港海關於周二（4日）在香港西面水域偵破一宗涉嫌利用內河船走私貨物到澳門的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括手提電腦、手提電腦零件、冰鮮豬肚、牛肉乾和冷藏海參，估計市值共約1100萬元。經調查後，海關拘捕一名43歲女子及一名47歲男子。



海關估算，若不法分子能夠成功將該批貨物運到內地，可逃稅的金額達840萬元，又表示因疫情關係，過去數年的陸路運輸嚴重受阻，不法分子一直以海路進行走私活動，但隨著疫情減退，香港與內地全面通關，不法分子企圖不斷改變走私途徑，以逃避海關偵查。



今日（8日）上午，港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣交代案情指，本月4日下午約3時45分，海關區域巡邏船在香港西南面水域進行反走私巡邏時，在大嶼山分流對開海域截停一艘由香港開往澳門的貨船。人員隨即登船進行搜查。由於當時香港正受強烈季候風影響，海面翻起湧浪及有強陣風，加上潮濕有霧，能見度低，大大增加截查難度。

黃指，當時船上共有9名船員，報稱載有49個貨櫃，海關其後核對載貨清單，發現有2個報稱載有紅酒及波鞋的貨櫃，櫃邊冒出「倒汗水」。經調查後發現，運載該兩個貨櫃的貨運公司為新成立，相信貨櫃載有在清單以外的貨物，懷疑有人走私，人員遂將貨船押送到屯門內河碼頭，交由有組織罪案調查科作進一步檢查。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，在報稱載有紅酒的貨櫃內，除紅酒外，發現大批未列載貨倉單的貨物，包括舊電腦、電子零件、豬肚、牛肉乾及海參等；至於在另一個報稱載有波鞋的貨櫃內，亦發現大量未列倉單的貨物，包括豬肚及海參。呂指，今次共檢獲超過5.5噸豬內臟、2.5噸牛肉乾、約2.5噸海參及一些電子產品，合共市值估計約為1100萬元。

經跟進調查後，海關拘捕涉案的一名43歲女子及一名47歲男子，他們是安排付運2個貨櫃的公司東主及職員。被捕人士現正保釋候查，但案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

呂少輝指出，因疫情關係，過去數年的陸路運輸嚴重受阻，不法分子一直以海路進行走私活動，但隨著疫情減退，香港與內地全面通關，不法分子企圖不斷改變走私途徑，以逃避海關的偵查。他強調，雖然走私分子今次利用海路進行走私活動，但經海關的情報分析及風險評估，不論那種走私途徑，都只會徒勞無功。

呂少輝又說，在今次案件檢獲的冷藏豬肚，只使用錫紙袋作包裝，並存放在沒有冷藏設施的普通貨櫃內，相信走私分子企圖用掩人耳目的手法，減低執法人員的懷疑。他亦提到，香港與澳門的距離短，航程只需花數小時，所以走私分子嘗試利用錫紙袋，保持急凍食品的冷藏溫度，惟當人員檢查時，豬肚已開始出水及有部分變壞，食物安全成疑，證明有關方法未能有效保冷。海關相信，走私分子希望先將貨品運到澳門，然後再運回內地，利用迂迴的途徑，為逃避執法人員檢查、內地嚴謹的食物檢驗檢疫制度及進口關稅。

海關初步估算，若不法分子能夠成功將該批貨物運到內地，可以逃稅的金額達840萬元，可見利潤相當豐厚，令他們鋌而走險。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人士輸入或輸出未列倉單的貨物，一經定罪，最高可被判罰200萬元及監禁7年，呼籲市民如發現任何懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereports@custom.hk，舉報走私活動。