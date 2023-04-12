西九法院走犯｜涉交換手帶24歲男　被控誤導警員周四提堂

西九龍裁判法院周一（10日）發生掉包走犯事件，一名涉販毒案被暫控、等候還押的37歲姓陳男疑犯，於臨時囚禁室懷疑與另一名準備保釋的24歲姓林男疑犯交換手帶等資料，冒認對方保釋後逃逸。

警方落案起訴被捕24歲姓林男子一項「誤導警務人員」罪，明日（13日）上午將於西九龍裁判法院提堂，而在逃男疑犯的31歲妻子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。



事發周一（10日），一名37歲姓陳本地男子在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，懷疑與另一名24歲姓林本地男子交換身份識別文件，以獲取能夠保釋的資格。陳男向警員冒認為林男，並成功獲准保釋候查。

案件由深水埗警區反三合會行動組跟進調查，警員於同日拘捕林男，涉嫌誤導警務人員。另外，警員亦發現陳男的31歲同姓妻子，於他逃脫後提供金錢輔助，涉嫌協助罪犯被捕。陳男仍然在逃，案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」。

消息稱，逃脫的姓陳男疑犯涉嫌販毒案被捕，他過往疑曾犯事，時有出入法院，未知是否因而熟悉還押保釋程序。據了解，陳男周一在西九龍法院提訊後要繼續還柙。他其後被帶至羈留室內等候辦理手續，當時羈留室有另一名因毆打案被捕的24歲姓林男被告，正等候保釋；其間陳男懷疑口頭承諾支付2萬元買通對方，兩人偷龍轉鳳交換手帶及個人資料，包括身份證號碼，陳男其後成功獲保釋離開法院。案件由深水埗警區反三合會行動組跟進調查，正追緝陳男歸案。