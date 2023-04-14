西九法院走犯｜涉掉包逃脫37歲販毒男　被控兩罪周六提堂

西九龍裁判法院周一（10日）發生掉包走犯事件，一名涉販毒案的37歲姓陳男子疑在法院臨時囚禁室內，與另一名在毆打案中，獲准保釋的24歲姓林男子交換手帶，冒認對方保釋後逃逸。



陳男疑犯逃脫3天後，昨晚（13日）於油麻地落網，警方指已暫控陳男一項「誤導警務人員」罪及一項「從合法羈押逃離」罪，案件周六（15日）上午將於西九龍裁判法院提堂。而涉毆打案的林姓男疑犯，早前被控誤導警務人員罪，提堂後需還押候訊。



西九龍裁判法院周一（10日）發生掉包走犯事件。（資料圖片）

消息：將內部調查走犯事件

深水埗警區反三合會行動組人員經深入調查及情報分析後，昨晚在油麻地區拘捕該名37歲姓陳本地男子，涉嫌「從合法羈押逃離」及「誤導警務人員」。據悉，警方將在逃疑犯拘捕後，稍後會就走犯事件展開內部調查，將由西九龍總區重案組負責跟進。

案發在本周一，37歲姓陳本地男子在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，懷疑與另一名涉毆打案24歲姓林本地男子交換身份識別文件，以獲取能夠保釋的資格。陳男向警員冒認為林男，並成功獲准保釋候查。

事件揭發後林男當場被捕，及後被控誤導警務人員罪，提堂後還押至5月25日再訊。陳男的妻子在案發後亦被捕，涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查。