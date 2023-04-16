彩虹邨上海華麗理髮公司失火未波及前舖　老師傅︰老闆心情梗唔好

位於彩虹邨、開業逾半世紀的「上海華麗理髮公司」後巷及雜物房昨日（15日）晚上約11時突然起火冒煙，幸消防及時到場救熄，未有波及前舖理髮店面位置。理髮師傅劉生不禁爆粗嘆：「算係咁㗎啦，前面燒X埋就X街！」，坦言「老闆心情梗係麻麻哋」。他指現時老闆姓徐，理髮店已交由第二代經營。老闆神色凝重，默默地安排員工打點收拾火場。



老闆收拾火場。（黃學潤攝）

76歲劉師傅入行60多年，指自己早期是在銅鑼灣百德新街「大光明理髮公司」工作，現時已經退休，故閒時會到「上海華麗理髮公司」幫手。他提到，現時理髮店男賓部共有3名男職員，女賓部即有2名女職員，而該2名女職員為徐老闆的兩位胞妹。

劉師傅說，過去曾有電影及明星到來取景拍攝，包括本港人氣男團MIRROR及容祖兒等。他表示也不清楚起火原因，感嘆幸未有波及前舖理髮店面位置，「算係咁㗎啦，前面燒X埋就Ｘ街」。現時已安排了電力維修師傅前來進行急緊維修，訪問期間有不少打算前來理髮的客人都「摸門釘」，失望而回。

76歲劉師傅入行60多年，退休後閒時會到理髮店幫手。（黃學潤）

劉師傅原來也大有來頭，他娓娓道來多年前在銅鑼灣百德新街「大光明理髮公司」女賓部工作期間上海理髮理髮店的盛況。他指當時有不少名人富豪都會到「大光明理髮公司」理髮，包括富商劉鑾雄、前特首董建華、曾蔭權；亦有曾志偉、鍾鎮濤一家等，他又指自己亦曾為已故著名女星狄娜及李香琴理髮。

上海華麗理髮公司位於彩虹邨金漢樓地下，昨（15日）晚上約11時突然冒煙，街坊發現報案，並嘗試救火時受傷。試圖救火受傷的男街坊28歲，他見到理髮店起火後嘗試取滅火喉救火，但不成功，弄傷手指。後來店主胞姊開門讓消防員進內救火。附近一名居民吸入濃煙不適，與該名28歲男街坊在現場接受治理後毋須送院。火警原因據稱由理髮店後巷有雜物起火引致，經調查後火警起因無可疑。

↓↓「上海華麗理髮公司」火災後情況↓↓



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↓↓「上海華麗理髮公司」起火前情況↓↓



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本地男團MIRROR的英文歌《Rumours》在店內拍攝MV

